Afganistán.- El Gobierno afgano anuncia la detención del 'número dos' de los talibán para la provincia de Kabul

Las autoridades afganas han anunciado este sábado la detención del posible líder adjunto de los talibán en la provincia de Kabul, identificado como Hayi Lala, algo que la insurgencia ha desmentido categóricamente al poco de conocerse la informacion.



El Directorio Nacional de Seguridad afgano no ha dado por el momento más detalles sobre la operación que ha desembocado en el arresto del que han descrito como el pseudogobernador adjunto de los talibán y jefe militar de los insurgentes en cinco provincias del país, informa Tolo News.



Sin embargo, en un comunicado posterior, los talibán aseguran que Hayi Lala sigue en libertad. De hecho, han negado siquiera que el hombre que aparece en el vídeo de la detención sea el comandante insurgente.



"Primero, no conocemos a nadie que haya sido arrestado, segundo, el gobernador de Kabul no se llama Hayi Lala, y tercero, la persona que aparece en el video no es Hayi Lala", ha zanjado el portavoz talibán, Zabibulá Muyahid, en su cuenta de Twitter.



Mientras tanto, los talibán también ha reclamado el atentado con coche bomba que ha matado en las últimas horas al menos a 14 militares en una base militar del país, en un ataque que podría asestar un gravísimo golpe a las aspiraciones de paz en el país, donde Gobierno e insurgentes están implicados en unas delicadas conversaciones de paz.



El ataque tiene lugar después de que los talibán afirmaran este viernes que el Gobierno de Afganistán era "el único obstáculo" en las conversaciones de paz que se desarrollan en la capital de Qatar, Doha, y recalcaran su compromiso con el acuerdo de paz firmado en febrero de 2020 con Estados Unidos.