120-101. Bogdanovic dirige sinfonía ganadora de Jazz ante Doncic y Mavericks

Salt Lake City (EE.UU.), 29 ene (EFE).- El alero croata Bojan Bogdanovic, con su mejor anotación de la temporada, aportó 32 puntos, dirigió la sinfonía ganadora de Utah Jazz frente a los Dallas Mavericks, a los que derrotó por 120-101, pese a los 25 puntos del esloveno Luka Doncic.

La victoria, la undécima consecutiva, permitió a los Jazz dejar su marca global en 15-4, lo que los consolida líderes de la División Noroeste, de la Conferencia Oeste y de la liga, además de "barrer" a los Mavericks en los dos duelos que han mantenido.

Los Jazz, por segundo partido consecutivo, sin su líder encestador, el escolta Donovan Mitchell, sometido al protocolo de conmoción cerebral, encontraron en Bogdanovic al sustituto ideal con una aportación de 17 tantos en el tercer cuarto (37-11), que aseguraron la victoria, la décima, de las 11 seguidas, con más de 10 puntos de ventaja.

Bogdanovic, quien tiene un 37% de triples después de tres temporadas consecutivas por encima del 40%, está encontrando su ritmo después de una cirugía de muñeca. Anotó siete triples, la mejor marca de la temporada, en 11 intentos.

Los Jazz llevan 319 triples esta temporada, más que cualquier otro equipo en la historia de la NBA en 19 partidos. La victoria marcó la quinta vez que Utah encestó 20 triples en un partido.

A los bases, el titular Mike Conley que consiguió 22 tantos, y el reserva Jordan Clarkson, que encestó 18, se unió el alero australiano Joe Ingles, con triples consecutivos en el primer cuarto que le permitieron entrar en la historia.

Ingles superó al miembro del Salón de la Fama John Stockton, que tenía la marca con 845, y convertirse en el nuevo líder de la franquicia en triples.

El pívot francés Rudy Gobert agregó un doble-doble de 17 puntos y 12 rebotes, el octavo consecutivo, que lo dejaron como el líder indiscutible en el juego interior, además de poner dos tapones.

Mientras que el alero reserva Juwan Morgan, de 23 años, en su segunda temporada como profesional, tuvo las mejores marcas personales, al conseguir 12 puntos, siete rebotes y tres robos de balón.

Morgan incluso hizo un par de triples, ya que los tiros de larga distancia de Utah provienen de casi todos menos de Gobert.

Una vez más, el base esloveno Luka Doncic acabó líder de los Mavericks, pero sus 25 puntos, siete asistencias y seis rebotes no pudieron ocultar el pobre juego de conjunto que hizo el equipo y mucho menos evitar la cuarta derrota consecutiva, que los deja con marca perdedora de 8-11.

El base reserva Jalen Brunson aportó 13 puntos, mientras que el pívot letón Kristaps Porzingis y el ala-pívot Dorian Finney-Smith agregaron 11 tantos cada uno. Porzingis además tuvo nueve rebotes.

Debilitados por múltiples lesiones y ausencias por covid-19 esta temporada, los Mavericks reconocieron la falta de química después de la derrota del miércoles ante Utah, pero también dijeron que no están jugando lo suficientemente duro.

Nuevamente, los Jazz fueron un paso más rápido para obligarles a perder balones y rebotes durante todo el partido. Mantuvieron a los Mavericks en 3 de 19 tiros y 12 puntos, el mínimo de la temporada, en el primer cuarto. En un tramo, Utah Jazz robó el balón en tres posesiones consecutivas de Dallas.

Para el medio tiempo, los Mavericks redujeron la ventaja a 61-45 gracias a los 17 puntos de Doncic en la primera mitad.

Los Jazz cometieron 12 pérdidas de balón en los primeros dos periodos, pero superaron a Dallas 31-13. Utah tuvo 12 rebotes ofensivos mientras que los Mavericks solo atrapó 10 rebotes defensivos y al concluir el partido el global fue de 56-40.

Los Mavericks mantuvieron una ventaja durante 19 segundos en todo el partido, después que en el del miércoles no estuvieran al frente del marcador nunca.