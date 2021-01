0-0. Arsenal y United se olvidan de los goles

EFE/EPA/Andy Rain

Londres, 30 ene (EFE).- La alternativa de ocasiones que se repartieron Arsenal y Manchester United este sábado acabó en nulo al no ser capaz ninguno de los equipos de llegar al gol y terminar firmando un empate 0-0 que no satisface a ninguno de los dos conjuntos.

Ni el United logra rebajar la distancia con el Manchester City en el liderato de la Premier League ni el Arsenal da el paso definitivo para engancharse a la pelea por los puestos europeos.

Ni siquiera el debut de Martin Odegaard, que disfrutó de 10 minutos al final del encuentro, dio la puntilla definitiva a un encuentro que tuvo de todos en las dos áreas menos goles.

Con la presión de saber que el Manchester City se les marchaba a cuatro puntos de distancia, Solskjaer sacó al Emirates tres centrocampistas como Paul Pogba, Scott McTominay y Fred, para evitar la salida en tromba de un Arsenal que disfrutaba con el balón.

Los Gunners se sintieron importantes y dominantes en buena parte de la primera mitad, con mucho más balón que ocasiones, pero con la posibilidad de entrar por los costados con un incisivo Nicolás Pepé y con el trabajo incansable de Martinelli.

Martin Odegaard esperaba en el banquillo y Pierre-Emerick Aubameyang seguía fuera por la enfermedad que sufre su madre, dos armas que debilitaban el ataque del Arsenal, que perdió protagonismo con el paso de los minutos.

Al United, además, se le lesionó McTominay, lo que obligó a Solskjaer a bajar a Pogba a la posición de mediocentro y meter en el campo a Anthony Martial.

Con un esquema más ofensivo, creció la presencia arriba del United, que comenzó a avistar las manoplas de Bernd Leno. Primero las probó Fred, con un remate desde la frontal que pasó cerca de la escuadra, y luego Marcus Rashford tuvo la más clara de la primera parte con un control en el segundo palo, con todo a favor, que desperdició con dos amagos.

No bajó el ritmo en una segunda parte con más alternativas incluso y en la que las transiciones rápidas amenazaron con romper el encuentro. Edinson Cavani rozó el gol, errando una ocasión sin portero en la que no le dio tiempo a reaccionar para apuntar a portería, mientras que por el lado 'Gunner', Lacazette se encontró con el larguero en una falta desde la frontal, Emile Smith Rowe se topó con De Gea en una volea desde dentro del área y Cavani pudo sentenciarlo con una chilena fallida en los últimos instantes.

Para intentar desatascarlo, Arteta le dio diez minutos a Odegaard, pero al noruego apenas le dio tiempo a tocar la pelota.

El punto, caído como fruto maduro por la poca puntería de los dos equipos de cara a puerta, no les satisface, puesto que deja a los 'Diablos Rojos' a tres puntos del City, con un partido menos, mientras que el Arsenal sube al octavo puesto, pero está aún a cuatro puntos de las posiciones europeas.

- Ficha técnica:

0 - Arsenal: Leno; Soares, Luiz, Holding, Bellerín; Thomas, Xhaka, Smith Rowe (Odegaard, m.83); Martinelli (Willian, m.46), Pepé y Lacazette (Nketiah, m.94).

0 - Manchester United: De Gea; Shaw, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka; Fred, McTominay (Martial, m.37), Fernandes; Pogba, Rashford (Greenwood, m.80) y Cavani.

Árbitro: Michael Olivera amonestó a Soares (m.13) por parte de los locales y a Wan-Bissaka (m.51), Pogba (m.73) y Maguire (m.76) por parte de los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de la Premier League disputado en el Emirates Stadium de Londres a puerta cerrada.