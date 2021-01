Variantes de covid-19 en 14 países de las Américas y otra esperanza con vacuna NovaVax

SHOTLIST BUENOS AIRES, ARGENTINA13 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Zoom in de un policía sentado esperando para hacerse la prueba de covid-192. Plano medio de un policía haciéndose la prueba de covid-193. Plano medio de una trabajadora tomando una muestra para una prueba de covid-194. Plano medio de una trabajadora tomando una muestra para una prueba de covid-195. Plano medio de una trabajadora tomando una muestra para una prueba de covid-19 WORCESTER, MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS13 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 6. Plano medio de personal médico desechando equipo en un centro en Worcester, Massachusetts7. Paneo de arriba hacia abajo de pacientes aislados en camas8. Plano general de personal médico atendiendo a un paciente9. Plano medio de personal médico caminando entre cubículos10. Paneo de izquierda a derecha de personal médico detrás de computadoras MANAOS, ESTADO DE AMAZONAS, BRASIL28 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 11. Plano general ambulancia en la entrada de emergencia12. Plano medio Trabajador sanitario abre puertas de ambulancia13. Plano medio trabajadores sanitarios empujan a un paciente en una camilla14. Plano medio La gente espera afuera del hospital 28 de Agosto. PUNE, INDIA28 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: YOUTUBE / NARENDRA MODIRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUSO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 15. Plano general El primer ministro indio, Narendra Modi, visita la instalación de vacunas en The Serum Institute16. Plano general El primer ministro indio, Narendra Modi, visita la instalación de vacunas en The Serum Institute17. Primer plano instalación de vacunas del The Serum Institute18. Paneo de derecha a izquierda El primer ministro indio, Narendra Modi, visita la instalación de vacunas en The Serum Institute19. Zoom out El primer ministro indio, Narendra Modi, visita la instalación de vacunas en The Serum Institute HOLLYWOOD, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS13 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: AFPTV 20. Plano general de una voluntaria recibiendo una prueba de vacuna 21. Primer plano de una voluntaria recibiendo una prueba de vacuna 22. Plano general enfermeras marcando muestras después de la vacunación23. Plano general enfermos entrando a habitación para prueba de vacunas24. Plano general enfermeras en la habitación con Sandra Rodríguez (SB1) preparando su vacuna25. Paneo de arriba hacia abajo desde enfermeras protectores faciales hasta manos NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS28 DE ENERO DE 2021FUENTE: UNTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 26. Plano medio El brazo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se limpia con alcohol y luego se administra la vacuna en el brazo, Guterres da la señal de paz 27. SOUNDBITE 1 - Antonio Guterres, secretario General de la ONU (hombre, inglés, 18 seg.): "Mi llamado es para que todos aprovechen las oportunidades que existen y se vacunen lo antes posible. Y quiero expresar mi gratitud a la ciudad de Nueva York por haber incluido al personal de la ONU y a los diplomáticos de la ONU en su programa de vacunación" "My appeal is for all to take profit of the opportunities that exist, and be vaccinated as soon as they can. And I want to express my gratitude to the City of New York for having included the UN staff and UN diplomats in their vaccination program." EZEIZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA28 DE ENERO DE 2021FUENTE: AFPTV 28. Paneo de derecha a izquierda avión de Aerolíneas Argentinas aterriza29. Plano medio Trabajador abre la bodega de carga del avión Aerolíneas Argentinas30. Primer plano recipiente con vacuna Sputnik V contra Covid-1931. Plano medio trabajadores quitan la red de seguridad del contenedor con la vacuna Sputnik V contra Covid-1932. Plano medio recipiente con vacuna Sputnik V contra Covid-1933. Primer plano recipiente con vacuna Sputnik V contra Covid-1934. Trabajador mueve contenedor con vacuna Sputnik V contra Covid-19 en una carretilla elevadora35. Primer plano Trabajador mueve contenedor con vacuna Sputnik V contra Covid-19 en una carretilla elevadora36. Plano general camiones salen del aeropuerto37. Primer plano Signo de operación de vacuna Covid-19 ///-----------------------------------------------------------3 DEPECHES DE CONTEXTE: Tres variantes del coronavirus halladas en 14 países de las AméricasWashington, 28 Ene 2021 (AFP) - Tres variantes del coronavirus, detectadas inicialmente en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, fueron halladas en 14 países de las Américas, informó el jueves la Organización Panamericana de la Salud (OPS).Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Trinidad y Tobago reportaron al menos una de estas tres mutaciones del virus SARS-CoV-2, según la última actualización epidemiológica de la OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)."Hasta el 25 de enero de 2021, 14 países han notificado la detección de la variante VOC 202012/01, la variante 501Y.V2 y la variante P.1.", indicó el informe, en referencia a las mutaciones identificadas en diciembre en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, respectivamente.La OPS dijo que, según documentación reciente, las personas infectadas con la variante británica "presentan mayor riesgo de morir que las personas infectadas con otras variantes".Con relación a la variante sudafricana, indicó que estudios preliminares sugieren que está asociada "con una carga viral más alta, lo que podría sugerir una potencial mayor transmisibilidad".La OPS indicó en un comunicado que la aparición de estas mutaciones "ha generado preocupación por la posible mayor propagación y gravedad de los casos de covid-19 en la región"."Las mutaciones son esperadas como parte de la propagación de cualquier virus", dijo Sylvain Aldighieri, gerente de incidentes de la OPS, instando a las autoridades a seguir fortaleciendo las medidas de control de la enfermedad.Señaló que se requiere ampliar la vigilancia genómica regional, la investigación de brotes y el rastreo de contactos. Y eventualmente será necesario "ajustar las medidas de salud pública y sociales para reducir la transmisión", agregó.Según el experto, con las cepas británica y sudafricana no parece haberse generado hasta el momento transmisión comunitaria en la región de las Américas, y los casos parecen limitarse a personas que viajan desde ambos países o están en contacto con ellas.La tercera variante, detectada en el estado de Amazonas, Brasil, es más predominante en ese país. Sin embargo, Aldighieri dijo que "aún es temprano para sacar conclusiones sobre la intensidad de la asociación entre la aparición de la variante y la dinámica reciente de la transmisión" en Manaos.El coronavirus ha provocado al menos 2,1 millones de muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta del surgimiento de la enfermedad en diciembre de 2019, según un conteo de la AFP en base a fuentes oficiales. La región de las Américas es las más afectada por la pandemia, con más de un millón de fallecidos. ------------------------------------------------------------- Argentina pide que vacunas contra covid-19 sean "un bien público global"Buenos Aires, 28 Ene 2021 (AFP) - El presidente de Argentina, Alberto Fernández, abogó este jueves por que las vacunas contra el covid-19 sean "un bien público global", al subrayar las desigualdades que ha enfatizado la pandemia en el mundo, durante un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. "La pandemia nos demostró, una vez más, que para lidiar con los grandes desafíos globales debemos cooperar entre sectores públicos y privados, y que la vacuna debe ser considerada un bien público global", señaló el mandatario de centro-izquierda, durante su ponencia en el foro, que este año se celebró de manera virtual debido a la crisis sanitaria.Esta postura se alinea con la que expuso la canciller alemana, Angela Merkel, durante su intervención el martes en el mismo foro económico.La mandataria pidió una repartición "justa" de las vacunas en el planeta, en un momento en que aumenta la competencia entre países debido a que la oferta de dosis es aún insuficiente.Para Fernández, el covid-19 "fue capaz de demoler estructuras económicas y dejar al descubierto la desigualdad que se vive"."Lo que está pasando con las vacunas es una prueba de eso", aseguró.El optimismo que reinaba en noviembre, cuando las vacunas contra el covid-19 se convirtieron en realidad, ha desaparecido por las nuevas restricciones, la propagación de variantes del coronavirus y los retrasos en la entrega del medicamento. Este jueves, un cargamento llegó desde Rusia para Argentina con 220.000 dosis de la vacuna Sputnik V, menos de las esperadas.Con este tercer lote, Argentina ha recibido 820.000 dosis de las 19,4 millones que Rusia se comprometió a entregarle hasta finales de febrero. El acuerdo contempla la posibilidad de comprar cinco millones más.Además del contrato con el laboratorio ruso Gamaleya, Argentina tiene acuerdos de provisión con la Universidad de Oxford, asociada a la farmacéutica AstraZeneca, y con el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Argentina, con 44 millones de habitantes, ha registrado casi 1,9 millón de casos de covid, con más de 47.000 decesos. ------------------------------------------------------------- Vacuna contra el covid-19 de Novavax tuvo eficacia del 89%Washington, 29 Ene 2021 (AFP) - La firma estadounidense de biotecnología Novavax dijo que su candidata a vacuna contra la covid-19 mostró una eficacia del 89,3% en un ensayo clínico de fase 3 en el que participaron más de 15.000 personas. "NVX-CoV2373 tiene el potencial de jugar un papel importante en la solución de esta crisis de salud pública global", dijo el presidente y director ejecutivo de la empresa, Stanley Erck. Sin embargo, los resultados mostraron que esta vacuna era mucho menos eficaz contra la variante del coronavirus identificada por primera vez en Sudáfrica y que se está propagando rápidamente por todo el mundo.Las 15.000 personas que participaron en el ensayo tenían entre 18 y 84 años, incluido el 27% que tenía más de 65 años. El primer análisis intermedio se basó en 62 casos de covid-19, de los cuales 56 fueron entre el grupo de placebo y 6 entre el que recibió la NVX-CoV2373. El análisis preliminar de la compañía indicó que la variante identificada por primera vez en Gran Bretaña, la B.1.1.7, se detectó en más del 50% de los casos. La eficacia contra la cepa original de coronavirus se situó en el 95,6%, mientras que en la británica alcanzó el 85,6%. "Estos resultados son espectaculares, y estamos muy contentos de haber ayudado a Novavax con el desarrollo de esta vacuna", dijo en un comunicado Clive Dix, presidente del Grupo de Trabajo de Vacunas del Reino Unido.Pero la eficacia fue mucho menor en un pequeño ensayo realizado en Sudáfrica.En este estudio participaron poco más de 4.400 pacientes desde septiembre hasta mediados de enero, tiempo durante el cual la variante B.1.351, se estaba extendiendo por todo el país. - Mantener la perspectiva - La eficacia general fue del 49,4%, pero la tasa aumentó al 60% entre el 94% de los participantes del ensayo que eran VIH negativos. Novavax dijo que trabaja en vacunas contra nuevas cepas. La compañía espera seleccionar candidatos en los próximos días para comenzar las pruebas clínicas en el segundo trimestre del año. A diferencia de las vacunas de Pfizer y Moderna, que utilizan tecnología de ARNm, la de Novavax inyecta partes del coronavirus en humanos para provocar una respuesta inmune.Amesh Adalja, médico y académico principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, dijo a la AFP que era importante mantener la perspectiva y que la vacuna seguía siendo un éxito."Un 60% contra la variante sigue siendo bastante bueno", dijo. "Claramente, la vacuna Novavax previno una enfermedad grave que es realmente al final lo que más importa".Los estudios son los primeros en evaluar el rendimiento de una vacuna contra el covid-19 contra las variantes del Reino Unido y Sudáfrica en el mundo real.Pfizer y Moderna dijeron que sus vacunas siguen siendo efectivas contra las variantes, pero sus estudios se basaron en investigaciones de laboratorio.El anuncio de Novavax ejerce presión sobre Johnson & Johnson, que también trabaja en una vacuna y se espera que anuncie los resultados de su ensayo de fase 3 la próxima semana.ia/bfm/dga/dg/yow/dg