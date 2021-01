Tenis.-Rafa Nadal se impone al austriaco Dominic Thiem en la exhibición de Adelaida

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El tenista español Rafa Nadal 'inició' este viernes su temporada 2021 disputando un partido de exhibición en Adelaida, la ciudad australiana donde está pasando su confinamiento obligatorio de cara a jugar la Copa ATP y el Abierto de Australia, frente al austriaco Dominic Thiem, al que batió en dos sets por 7-5, 6-4 en cerca de hora y media.



El balear pudo salir de su rutina de los últimos días para participar en 'A Day at the Drive', la exhibición que reunió a algunos de los y las mejores tenistas de la actualidad y que, gracias al buen trabajo que están haciendo las autoridades del país para combatir la pandemia, pudo contar con una buena afluencia de público.



El número dos del mundo, que hasta el momento sólo ha podido probar sus sensaciones en entrenamientos, fue uno de los protagonistas junto al propio Thiem, el serbio Novak Djokovic, la estadounidense Serena Williams, la japonesa Naomi Osaka, la australiana Ashleigh Barty o la rumana Simona Halep.



En un ambiente relajado, Nadal y el austriaco, campeones en 2020 de Roland Garros y el US Open, respectivamente, se volvieron a ver las caras en suelo australiano, prácticamente un año después de que el centroeuropeo apease al manacorí en los cuartos de final del primer 'grande' del año.



Ambos aprovecharon la ocasión para afinar su puesta a punto para su estreno ya oficial en la Copa ATP, que será para los dos el próximo martes 2 de febrero. El español y el austriaco dejaron grandes golpes con sus mejores armas e hicieron disfrutar a los aficionados.



El igualado duelo se decantó del lado del ganador de 20 'Grand Slams' gracias a los dos únicos 'breaks' que hubo en el encuentro, logrados en momentos claves de cada manga, con 5-5 en el primer set y con 4-4 en el segundo.



Antes, fue el turno de Novak Djokovic, que fue protagonista del día por su renuncia inicial a jugar ante el prometedor italiano Jack Sinner, para finalmente presentar al encuentro cuando este ya había disputado su primer set.



El número uno del mundo está con ampollas en su mano derecha y su entorno anunció que no podría saltar a la pista, por lo que en su lugar lo hizo su compatriota Filip Krajinovic, que se llevó la primera manga por 6-3.



Sin embargo, ante la sorpresa y algarabía del público, el de Belgrado, con su mano vendada, hizo acto de aparición en la pista para jugar el segundo parcial ante Sinner. Y pese a su supuesta incomodidad, se hizo con el parcial con otro 6-3 y apenas perdiendo puntos con su saque.



Además, en los partidos femeninos, la estadounidense Serena Williams derrotó a la japonesa Naomi Osaka en tres sets (6-2, 2-6, 10-7) y la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, perdió contra la dos, la rumana Simona Halep (3-6, 6-1, 10-8).