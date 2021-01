Tenis.-Feliciano López: "Poder jugar un 'Grand Slam' en estos momentos es un privilegio"

"Los jugadores que no han podido entrenar están en desventaja clarísima"



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El tenista español Feliciano López reconoció sentirse "privilegiado" en el contexto de la crisis del coronavirus ya que, a pesar de una cuarentena y medidas especiales en Australia, podrá jugar el 'Grand Slam' disfrutando además de "vida normal" y la emoción de ver gente en las gradas.



"Han sido 14 días un poco raros, algo nuevo para todos, encerrados con solo 5 horas al día para salir a entrenar. Ha habido gente que lo ha pasado mucho peor, 80 jugadores en cuarentena estricta, teniendo en cuenta eso y cómo está el mundo no dejamos de ser unos privilegiados", dijo 'Feli' en una entrevista en Radio Marca este viernes recogida por Europa Press.



El toledano puso en perspectiva una situación que no es la ideal para los deportistas. "Venimos a un país que lleva muchos meses cerrado, muchos australianos no han podido volver a sus casas, hay que poner todo en contexto. Es obvio que para jugar un 'Grand Slam' no estamos viviendo las condiciones ideales. Podemos competir, poder jugar un 'Grand Slam' en estos momentos que está viviendo el Circuito es un privilegio. Cada uno tiene sus circunstancias, yo he dejado a mi hijo recién nacido para jugar, estamos aquí porque hemos querido estar", añadió.



Feliciano, que agradeció el esfuerzo de Tennis Australia y el Gobierno, reconoció además que tras la cuarentena podrá hacer "vida normal". "Mañana salgo de la cuarentena y una vez que se acaba haces una vida normal, sin mascarilla por la calle, cero casos en el estado de Victoria desde hace un mes. Vamos a vivir una situación que hace un año que no vivimos, hay que ver el lado positivo", dijo.



El tenista español explicó que los tenistas que han tenido aislamiento total están en una "situación difícil". "Los jugadores que no han podido entrenar están en una situación muy difícil, es durísimo para ellos estar 14 días sin poder entrenar nada, después de estar entrenando a tope. Para cualquiera que lo ha sufrido está en una desventaja clarísima. No me extrañaría ver muchas lesiones en los diferentes torneos las próximas semanas", afirmó.



Además, 'Feli' celebró ver público en las gradas en la exhibición de Adelaida con Rafa Nadal en acción entre otros. "La piel de gallina de ver gente en el estadio en la exhibición de Nadal, sin mascarillas. El Abierto no sé si va a tener el 25% de capacidad. Gente en la grada, vida normal, son motivos para estar contentos. Va a ser un 'Grand Slam' especial", apuntó.



Por otro lado, Feliciano se refirió al Mutua Madrid Open como director del torneo, observando la situación de la pandemia y resto de torneos, pero optimista con que se podrá celebrar en mayo. "Tengo la esperanza de que en Madrid en mayo las cosas estén mejor y poder hacer el torneo. Decir ahora si vamos a poder tener público es demasiado atrevido", confesó.