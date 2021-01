Somalia.- El presidente de Somalia aprueba un decreto para expandir el Senado en plena crisis electoral

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de Somalia, Mohamed Abdulahi Mohamed, ha aprobado un decreto para expandir el número de escaños en el Senado dando un total de trece a la región de Banaadir, donde se encuentra la capital, Mogadiscio, lo que podría ahondar la crisis política en la que se encuentra sumido el país a causa de las parlamentarias y presidenciales que debieron arrancar en diciembre.



La decisión del mandatario, conocido popularmente como 'Farmajo', llega a raíz de una propuesta aprobada el año pasado por el Parlamento para que la capital tuviera representación, al igual que el resto de estados federales, si bien la ampliación del Senado necesitaría una enmienda constitucional que aún no ha sido aprobada, según ha recogido el portal de noticias Hiiraan Online.



Asimismo, genera dudas debido a que el sistema electoral indirecto vigente en Somalia implica que los senadores son elegidos por los parlamentos de los estados federales, si bien en el caso de Banaddir esto no es posible debido a que no cuenta con un parlamento propio.



La firma del decreto ha llegado además el mismo día en el que las regiones de Jubalandia y Puntlandia, sumidas en una crisis institucional con el Gobierno central a causa de las elecciones, habían mostrado su disposición a avanzar hacia una solución al retirar sus condiciones previas para un diálogo.



El representante de la Secretaría General de Naciones Unidas en Somalia, James Swan, insistió el miércoles en la necesidad de que el Gobierno y la oposición solucionen sus disputas de cara a la celebración de las elecciones "a través de un proceso de diálogo" para evitar un ahondamiento de la crisis política en el país africano.



Así, subrayó "la importancia de lograr una postura común sobre los próximos pasos antes del 8 de febrero para evitar cualquier incertidumbre" e hizo un llamamiento a evitar todo tipo de violencia y a que los actores políticos somalíes "muestren buena voluntad" y "redoblen sus esfuerzos para resolver los asuntos pendientes sobre la aplicación del proceso electoral".



LA CRISIS ELECTORAL



La comunidad internacional expresó la semana pasada su "profunda preocupación" por la crisis y reclamara que el acuerdo alcanzado en septiembre para la organización de los comicios no sea revisado, tal y como han reclamado durante los últimos días los candidatos opositores a la Presidencia.



Así, Naciones Unidas, la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) y otros organismos y países occidentales recalcaron que "el acuerdo del 17 de septiembre (para la organización de las elecciones) fue respaldado por el Gobierno federal, todos los estados del país y ambas cámaras del Parlamento, al tiempo que fue aplaudido por muchos aspirantes a la Presidencia".



El organismo establecido por el Gobierno para organizar las elecciones, el Equipo de Aplicación de las Elecciones Federales (FEIT), publicó el 29 de diciembre un nuevo calendario, después de que se hayan superado en dos ocasiones las fechas previstas para su celebración y el fin del mandato del Parlamento debido a las disputas entre el Gobierno y la oposición.



Los candidatos opositores han rechazado de forma consistente los trabajos del FEIT debido a sus quejas en torno a su composición, al entender que está formado por designados políticos, agentes de Inteligencia y "amigos" del presidente, motivo que les llevó a anunciar su intención de crear una "comisión nacional electoral de salvación" paralela.



Concretamente, acusaron al mandatario de nombrar a agentes de los servicios de Inteligencia y funcionarios leales a su figura en los estados de Galmadug, Hirshabelle y Suroeste. A las críticas se han sumado organizaciones de la sociedad civil, que han pedido que los comités sean modificados para garantizar la transparencia de las elecciones.