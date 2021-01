SAP sube el beneficio neto atribuido un 55 % en 2020

Logotipo del fabricante alemán de software para empresas SAP en su sede en Walldorf (Alemania). EFE/ Ronald Wittek/Archivo

Fráncfort (Alemania) 29 ene (EFE).- El fabricante de software para empresas SAP subió en 2020 el beneficio neto atribuido hasta 5.143 millones de euros, un 55 % más que en 2019, pese a la crisis por la pandemia y tras interrumpir las contrataciones y reducir costes.

Además, en 2019 había tenido unos gastos de reestructuración de 1.130 millones de euros.

SAP, que adelantó a mediados de enero cifras preliminares del cuarto trimestre y del balance de 2020, que hoy ha publicado, se mostró optimista por los ingresos obtenidos con la salida a bolsa de su filial estadounidense Qualtrics y su nuevo software "Rise with SAP".

La facturación se redujo el pasado ejercicio un 1 % (27.340 millones de euros, mientras que el beneficio operativo mejoró un 48 % (6.620 millones de euros).

Los ingresos por licencias de software y suscripciones bajaron a 15.150 millones de euros (6 %) y los ingresos por los servicios informáticos en la red y apoyo cloud mejoraron hasta 8.080 millones (17 %).

SAP había revisado a la baja en octubre los pronósticos de beneficio para 2020, pero los ha logrado, y también pospuso sus objetivos a medio plazo.

Los resultados del cuarto trimestre han sido mejores de lo esperado, "aunque la crisis del coronavirus se mantiene y en algunas regiones limita la vida pública y económica".

Los ingresos por cloud se redujeron en el cuarto trimestre en los viajes de negocio, pero aumentan en otras áreas como el comercio electrónico.

El consejero delegado de SAP, Christian Klein, dijo que "empresas líderes en todo el mundo apuestan por SAP para transformarse en empresas inteligentes".

La compañía ha incrementado las inversiones en cloud, donde ve posibilidades de crecimiento porque la demanda de algunos productos ha aumentado durante la pandemia.

Klein añadió que "Rise with SAP", su nuevo software de servicios en la nube para empresas lanzado esta semana, contribuirá a lograr los nuevos objetivos.

"Rise with SAP" simplifica la migración de los procesos básicos de las empresas a la nube por medio de la base de datos S/4HANA.

El director Financiero, Luka Mucic, considera que la apuesta por el negocio cloud "asegurará un crecimiento a largo plazo sostenible".

Mucic dijo que en cada uno de los trimestres y en todo 2020 SAP tuvo un flujo de caja récord y que el resultado operativo fue fuerte porque la facturación fue mejor de lo esperado y por la reducción de costes.

SAP ha reducido los gastos de ventas y mercadotecnia en un 8 % y los gastos administrativos generales en un 17 %.

En total, SAP tuvo el pasado ejercicio unos gastos operativos de 20.717 millones de euros, un 10 % más bajos que en 2019.

La compañía alemana quiere reducir deudas, que actualmente ascienden a 28.552 millones de euros, con los ingresos por la salida al Nasdaq de Nueva York de su filial estadounidense Qualtrics, que realiza investigaciones de mercado.

SAP prevé que la crisis por el coronavirus se solucione despacio, mientras se llevan a cabo las vacunaciones en todo el mundo, por lo que la demanda mejorará notablemente en la segunda mitad del año.

Los ingresos por cloud subirán este año entre un 13 y un 18 %, según sus pronósticos, pero el resultado operativo podría ser más bajo.