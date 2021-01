R.Unido.- Boris Johnson aparta como asesor de seguridad nacional al principal negociador del Brexit

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado este viernes que el principal negociador de las relaciones con la Unión Europea tras al Brexit, David Frost, dejará de ser asesor de seguridad nacional, después de que su designación en 2020 generase polémica dentro de las filas 'tories'.



Johnson incorporó a Frost a su equipo de confianza en recompensa a su labor en las negociaciones con la UE, pero numerosas voces del Partido Conservador, entre ellas la ex primera ministra Theresa May, afearon a Downing Street que eligiese como asesor a una persona sin experiencia en temas de seguridad nacional.



Con el diálogo con la UE ya cerrado, el 'premier' ha optado por crear un puesto 'ex profeso' para Frost, como jefe de una nueva Unidad de Política Internacional dentro de Downing Street. Entre sus tareas estarán las de seguir analizando las relaciones con la UE para "maximizar las oportunidades del Brexit".



Johnson ha agradecido a Frost en un comunicado su "hercúlea" labor desde julio de 2019 en las negociaciones, que concluyeron a finales de diciembre con un acuerdo de última hora sobre las relaciones futuras entre las dos partes a partir del 1 de enero de 2021.



Frost, por su parte, se ha mostrado "encantado" con su nuevo papel y ha confiado en que Reino Unido pueda aprovechar las "enormes oportunidades" que se han abierto tras la ruptura con la UE. "Para aumentar nuestra riqueza y definir lo que queremos ser como país en el mundo", ha apostillado.



Johnson ficha como asesor de seguridad nacional a Stephen Lovegrove, secretario permanente del Ministerio de Defensa desde abril de 2016. Se incorporará a su nuevo puesto a finales de marzo, si bien Lovegrove ya ha adelantado que aspira a trabajar en aras de un Reino Unido "más presente y más comprometido" en el mundo, "preparado para enfrentar los retos" que vengan.