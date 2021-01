Recta final de la campaña electoral en Ecuador con dos claros candidatos

El candidato a la presidencia de Ecuador Andrés Arauz (c) fue registrado el pasado martes, durante un acto de campaña, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 29 ene (EFE).- Ecuador entra en la recta final de la campaña para las elecciones generales del 7 de febrero con dos claros candidatos a una segunda vuelta, según las encuestas, que desde este viernes dejan de publicarse conforme a la normativa electoral.

La gran mayoría de los sondeos publicados este mes sitúa al candidato del correísmo, Andrés Arauz, de izquierdas, como ganador en una primera vuelta con un promedio de intención de voto que ronda el 35,4 %.

Por el contrario, de acuerdo a la decena de encuestas publicadas en enero, el aspirante liberal cristiano Guillermo Lasso, gana en apenas dos sondeos y aglutina un promedio del 26,3 % de la intención de voto.

La última encuesta en conocerse, de la empresa demoscópica Cedatos/Gallup, cerrada el 25 de enero y con un margen de error de 2,7 % y nivel de confianza del 95 %, indica que la propuesta de Lasso acapara el 26,2 %, mientras que Arauz el 24 %, y el tercer contrincante en la liza, Yaku Pérez, por el sector indígena y ecologista, obtendría el 13,1 % del favor del electorado.

PREOCUPACIONES: ECONOMÍA, EMPLEO Y SALUD

"De las encuestas, las preocupaciones que hemos visto reflejadas dicen que en primer lugar está el tema económico, porque la pandemia nos ha golpeado muchísimo", analizó a Efe Ruth Hidalgo, decana de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas (UDLA).

En segundo lugar de la preocupación del votante, apunta la también directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, se sitúa el empleo.

Hidalgo cree que la salud y la seguridad son los otros temas que despiertan preocupación entre los votantes, "no solo por la cuestión de la vacuna, sino también por el sistema de salud, porque hay evidencia de que la salud pasa por un mal momento" y "porque tenemos un tema de seguridad importante".

Algo más de 13 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas el 7 de febrero para elegir entre 16 binomios a su presidente y vicepresidente, a 137 miembros de la Asamblea y cinco representantes del Parlamento Andino.

La campaña electoral este año, que comenzó el 28 de diciembre, se ha visto marcada por las medidas de bioseguridad impuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ha prohibido los mítines políticos para evitar la propagación del coronavirus.

La únicas manifestaciones políticas autorizadas en las calles han sido las caravanas de coches, muy populares durante el último mes, y el resto de la actividad política ha tenido que trasladarse a plataformas virtuales.

Quizá ello haya contribuido a reducir el volumen de la agresividad política, y limitarlo a los espacios de las redes sociales.

INDECISIÓN DEL 14 %

Un pormenorizado informe elaborado por la compañía multinacional de comunicación Atrevia, con presencia en Ecuador desde hace siete años, denominado "Escenario Electoral, Ecuador 2021", precisa, además, que la indecisión en el país andino ronda un promedio del 14 %, mientras que los votos blancos y nulos se sitúa en alrededor del 17 %, lo que técnicamente hace casi impredecible el resultado.

El documento hace una previsión similar a la del 2017 para una segunda vuelta electoral, con un resultado muy ajustado entre Arauz y Lasso.

Solo dos encuestadoras calificadas por el CNE han estimado una segunda vuelta entre ellos y en ambas ganaría el aspirante del correísmo, si bien en estimaciones hechas en meses precedentes situaban a Lasso "muy por encima".

Entre otras polémicas de la campaña figura un error de impresión de aproximadamente 6 millones de papeletas al enviar a imprentas un logotipo equivocado del movimiento político Amigo, lo que representó una pérdida de 561.960 dólares.

El CNE dio de plazo hasta el pasado 21 de enero para que el movimiento Justicia Social inscribiera a sus candidatos, pero la formación no lo hizo y presentó un recurso de corrección que fue inadmitido.

Hasta la fecha no se han impreso las papeletas para la elección de los parlamentarios andinos y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, avanzó que definitivamente no se sufragará para esos cargos de representación popular hasta una eventual segunda vuelta.

En la campaña, numerosos candidatos han realizado propuestas que representarían una violación de los derechos humanos de llevarse a la práctica, tales como la pena de muerte, la cadena perpetua o la castración química.

El proceso también se ha visto marcado por un fallo dictado por la justicia ecuatoriana de ocho años de prisión y la suspensión de derechos de participación política al expresidente Rafael Correa, por un delito de cohecho agravado en un caso de corrupción, que le impidió presentarse como candidato a la vicepresidencia.

La campaña terminará dos días antes de la jornada electoral, en los que el país entrará en un período de reflexión antes de ejercer el voto, que en Ecuador es obligatorio.