Políticos hondureños se arriesgan con sus activistas a contraer covid-19

Vista de rótulos con publicidad política de candidatos a elección popular, hoy en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 29 ene (EFE).- Aspirantes a cargo de elección popular de los tres partidos hondureños que celebrarán comicios internos el 14 de marzo desarrollan sus campañas políticas arriesgándose con sus activistas a contagiarse con covid-19 por no cumplir con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades.

Los partidos que celebrarán elecciones internas o primarias en marzo son el Nacional, en el poder; Libertad y Refundación (Libre, primera fuerza de oposición) y Liberal, que son los de mayor caudal político en el país centroamericano, que retornó a la democracia en 1980 después de varios años de regímenes militares.

La campaña para los comicios primarios se inició el pasado día 23 con menos movilizaciones de activistas que en otros años, debido a la pandemia de covid-19 que afecta a Honduras desde marzo de 2020 y que hasta ahora ha dejado unos 3.500 muertos y 145.000 contagios.

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) han pedido a los líderes políticos que no celebren concentraciones masivas para evitar contagios con covid-19 y que adopten las medidas de bioseguridad recomendadas.

Pero en algunos casos, aunque las movilizaciones no han sido tan masivas, se ha visto a activistas y precandidatos a cargos de elección popular sin usar mascarilla, algunos de ellos en caravanas de vehículos o espacios cerrados.

CONCENTRACIONES SON UN RIESGO, DICE PRECANDIDATO PRESIDENCIAL

"Creo que toda reunión, debido al número de personas y de contactos, implica un riesgo para todos lo que están presentes, tanto líderes, candidatos, participantes y activistas", dijo a Efe Carlos Eduardo Reina, precandidato presidencial de una de las corrientes internas de Libre.

Agregó que ante el "crecimiento enorme" que está teniendo la pandemia de covid-19 en el país, "es responsable y necesario evitar al máximo esas reuniones" masivas.

Reina, sobrino del expresidente Carlos Roberto Reina (1994-1998, ya fallecido) considera que solamente se deben celebrar reuniones "que son extremadamente necesarias, y trasladar el esfuerzo a las redes sociales y los medios de comunicación para acercarnos más con nuestro pueblo".

El político indicó que en su caso no está suspendiendo la campaña electoral, ni renunciando a volver a celebrar reuniones, sino que, a manera de ejemplo, si tenía 100 reuniones planificadas de aquí al 14 de marzo, solo hará unas 15 o 20.

Las reuniones que haga su movimiento político serán "con absolutamente todas las medidas de bioseguridad, de distanciamiento, de túnel sanitario, de uso de gel, de todo lo necesario para evitar precisamente que nuestras reuniones, nuestros encuentros, se conviertan en focos de infección", recalcó Reina.

Añadió que hasta ahora no ha escuchado a ningún líder de otros movimientos que hayan tomado, desde el jueves, una decisión como la suya, consciente de los números del crecimiento de la pandemia y por responsabilidad con los hondureños.

"No es posible que yo, que aspiro a ser presidente de Honduras, sea irresponsable con mi gente y acepte reuniones exponiéndolos a ser contaminados. Creo que hay que tratar de entender que lo primero es la vida de cualquier ciudadano, es lo más importante, que mi campaña, es más importante que mi partido", señaló Reina.

En su opinión, es importante que todos los hondureños se cuiden "para poder llegar al día de las elecciones y votar, pero si todos nos enfermamos, también va a ser un problema, los activistas no van a salir y la dictadura (en alusión tácita al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández) puede continuar".

Las segundas elecciones de este año en Honduras son las generales del 28 de noviembre, con la participación de 14 partidos políticos.

INVITACIÓN A DEMÁS PRECANDIDATOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Reina invitó a los ocho restantes precandidatos a la presidencia de los otros tres partidos que celebrarán elecciones primarias, a ser "responsables" con el pueblo hondureño y traten de cumplirle juntos evitándole contagios.

También invitó a todos los medios de comunicación a que le permitan mayor presencia de todos los aspirantes a cargos de elección popular en sus espacios de prensa escrita, radios y canales de televisión con sus plataformas digitales para que "nuestros mensajes, nuestras posiciones, nuestras decisiones y nuestras propuestas, le lleguen al pueblo Hondureño".

El político expresó que en vista de que a la red social Facebook tienen acceso cuatro millones de hondureños, de los seis millones que son aptos para votar, hay dos millones que no estarían recibiendo el mensaje de los precandidatos presidenciales y otros aspirantes a cargos de elección popular.

Ante esa situación, la "alternativa masiva" que Reina propone es la radio, la televisión y los diarios hondureños, cediendo espacios para apoyar la campaña de las elecciones primarias de los tres partidos.