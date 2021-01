01/08/2019 Paz Padilla sufre un esguince de tobillo. MADRID, 29 (CHANCE) Paz Padilla sale de una y se mete en otra. Si hay algo que tenemos claro de nuestra presentadora favorita es que ella puede con todo y sobre todo, se enfrenta a todas las barreras de la vida con una sonrisa. Hace unas semanas, con la llegada de Filomena, vimos a la humorista quitar el porche de su casa porque se había derrumbado encima de su coche. Nunca muestra preocupación, siempre con un buen rostro se enfrenta a las pruebas que le da la vida. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Paz Padilla sale de una y se mete en otra. Si hay algo que tenemos claro de nuestra presentadora favorita es que ella puede con todo y sobre todo, se enfrenta a todas las barreras de la vida con una sonrisa. Hace unas semanas, con la llegada de Filomena, vimos a la humorista quitar el porche de su casa porque se había derrumbado encima de su coche. Nunca muestra preocupación, siempre con un buen rostro se enfrenta a las pruebas que le da la vida.



En esta ocasión ha sido su hija Anna Padilla quien ha avisado a todos sus seguidores de que su madre se había hecho un esguince de tobillo. Con unos stories, la verdad con mucho humor, la hija de la presentadora de televisión ha grabado cómo su madre salía del médico con muletas y eso sí, con una sonrisa en su rostro.



Son muchas las lecciones de vida que nos ha dado Paz Padilla, sobre todo desde la muerte de su marido, pero siempre que la sucede algo nos lo cuenta por redes sociales o a través de su programa 'Sálvame' de una manera positiva para que veamos que no nos tenemos que derrumbar por tan poca cosa.



Más tarde, Paz Padilla ha confesado a través de sus stories lo que le había sucedido: "Me he doblado el tobillo con un escalón y me he hecho un esguince, pero estoy bien" y debido a eso: "Me han puesto esta tobillera para que no ponga el pie en el suelo". En definitiva, que no hay nada ni nadie que pare el ritmo de vida que lleva la humorista y la verdad, tampoco queremos que exista ya que nos encanta tal y como se muestra en sus redes sociales.