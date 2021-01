Paraguay registra esta semana una baja del 18 % en el nivel de contagios

La bajada de contagios se produce después de un fuerte rebrote a niveles de la peor etapa de la pandemia reportado en las primeras dos semanas de enero, como consecuencia de la relajación ciudadana durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 29 ene (EFE).- Paraguay, que acumula 130.917 casos y 2.681 decesos por la covid-19, registró esta semana una caída de contagios del 18 %, cuando se "dibuja" una segunda ola en el este del país, limítrofe con Brasil, informó este viernes el ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

El ministro agregó que "hay un ligero descenso en Asunción y una relativa estabilidad en Central", departamento vecino a la capital y más poblado del país, epicentros de la pandemia.

La bajada de contagios se produce después de un fuerte rebrote a niveles de la peor etapa de la pandemia reportado en las primeras dos semanas de enero, como consecuencia de la relajación ciudadana durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo

No obstante, el ministro resaltó que en el ultimo mes Paraguay se encuentra por debajo de Uruguay en cuanto a fallecidos por millón de habitantes.

SEGUNDA OLA EN FRONTERA CON BRASIL

Pero la preocupación se centra ahora en Alto Paraná, limítrofe con Brasil, donde "al contrario de la situación país, que refleja una meseta muy larga de varios meses con algunas oscilaciones, hay una segunda ola que se está dibujando", indicó el ministro en su comparecencia virtual de los viernes.

Detalló que la expansión afecta a los distritos más poblados de ese departamento, cuya capital es Ciudad del Este, segunda urbe del país, y las localidades periféricas de Hernandarias y Mingá Guasú, aunque aseveró que los contagios se producen mayormente en el primero.

Ciudad del Este, a 330 kilómetros de Asunción, está separada de la brasileña Foz de Iguazú a través del Puente de la Amistad y este cruce es la principal ruta del turismo veraniego hacia las playas del sur de Brasil.

Después de un confinamiento social de los primeros meses de la pandemia, Paraguay reabrió gradualmente las actividades a partir de mayo pasado y desde octubre totalmente las fronteras terrestres con Brasil.

Al mismo tiempo se reanudaron los vuelos comerciales, de forma controlada al inicio, mientras que los cruces fronterizos con Argentina permanecen cerradas.

RESTRICCIONES MÍNIMAS SIGUEN

Con relación a las restricciones que el país mantiene y que afectan principalmente a eventos públicos de aglomeración masiva, Mazzoleni anunció que recomendará al jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, decretar la continuidad de las que rigen desde hace varias semanas.

En ese sentido se mantiene el uso obligatorio de mascarillas en ambiente cerrado o al aire libre donde no se pueda evitar contacto cercano, con número máximo de 150 personas para eventos rentados y 100 si se trata de actos sociales, además de la ley seca entre la medianoche y las cinco de la mañana.

VACUNAS SIN FECHA DE LLEGADA

Con respecto a las vacunas, el ministro afirmó que aún no se tiene confirmada la fecha de la llegada de las primeras partidas después de que la pasada semana anunciara que se produciría en la segunda quincena de febrero.

"El plan nacional de vacunación es muy claro, los docentes en el segundo grupo, pero en gran medida está condicionado por la llegada y el número de las vacunas está limitado en todo el mundo", refirió al considerar que "los 35 países que han iniciado su vacunación no están alcanzando el 1 por ciento de su población".

"Creo que hay tensión entre regiones, entre la Unión Europea con algunos países, en particular por la enorme demanda que existe en la producción que no está al ritmo de la demanda, (es) algo que se sabía", comentó

Paraguay, de siete millones de habitantes, ha acordado con el mecanismo multilateral Covax de la OMS la provisión de un total de 4,3 millones de dosis, cuya llegada está prevista para mayo o junio, y negocia por fuera de esa plataforma con los fabricantes por unas 3 millones con el objetivo de lleguen antes.