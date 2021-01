Pakistán.- Las autoridades apelan la orden de liberar al principal acusado del asesinato del periodista Daniel Pearl

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de la provincia paquistaní de Sindh han presentado este viernes una apelación contra la decisión del Tribunal Supremo del principal acusado de la decapitación en 2002 del periodista estadounidense Daniel Pearl, quien trabajaba para el diario 'The Wall Street Journal'.



El fallo del tribunal ratificó así la orden del Tribunal Supremo de Sindh, que había sido igualmente apelada por las autoridades provinciales. La Fiscalía de Sindh ha reclamado además otra vista sobre el asunto, según ha informado la cadena de televisión paquistaní Geo TV.



La apelación ha sido presentada por el "agravio" y la "insatisfacción" causada por el fallo, según la Fiscalía, que ha solicitado al Tribunal Supremo que revise el veredicto y vuelva a imponer la sentencia dictada contra Ahmed Omar Said Sheij por un tribunal de primera instancia.



El tribunal de la provincia de Sindh dictaminó que Said Sheij debe ser liberado, después de determinar en abril de 2020 que la pena de muerte impuesta contra él por un tribunal de primera instancia hace 18 años se basó en pruebas defectuosas. Asimismo, suspendió las cadenas perpetuas dictadas contra tres cómplices.



Los cuatro procesados deberían haber salido de prisión tras el fallo dictado por el Tribunal Supremo de Sindh el 2 de abril, pero no fueron liberados debido a que volvieron a ser arrestados en aplicación de una ley de seguridad pública que permite a las autoridades detener a cualquier persona que sea considerada una amenaza al orden público.



Por su parte, Estados Unidos ha condenado lo sucedido y la ha calificado la decisión como una "afrenta a las víctimas del terrorismo en todo el mundo", tal y como ha señalado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.



"Estados Unidos se siente indignado por la decisión del Tribunal Supremo de Pakistán de liberar a los responsables del secuestro y brutal asesinato del corresponsal 'The Wall Street Journal', un evento que conmocionó al mundo en 2002", ha dicho durante una rueda de prensa.



El Gobierno estadounidense ha pedido además a las autoridades paquistaníes que revisen la decisión tomada así como sus "opciones legales", incluida la idea de que sea en suelo estadounidense donde Sheij sea juzgado.



Pearl, que era el corresponsal en el sureste de Asia del citado diario estadounidense, fue secuestrado, torturado y decapitado en la ciudad de Karachi (sur) en 2002. El reportero era uno de los periodistas que estaban en Pakistán para informar sobre las consecuencias de la caída del régimen talibán en el vecino Afganistán.