Países Bajos continúa las detenciones por los disturbios de los últimos días

Rotterdam (Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/ANP

La Haya, 29 ene (EFE).- Las autoridades neerlandeses han detenido a al menos 24 personas más en las últimas 24 horas por su relación con los disturbios de los últimos días en diferentes zonas de Países Bajos, mientras la Policía refuerza la vigilancia en las calles y en internet por temor a un posible rebrote de la violencia este fin de semana.

Los arrestados son sospechosos de haber participado en los enfrentamientos contra los agentes en varias ciudades, o de incitación a la violencia desde las redes sociales, llamando a convocar protestas contra el toque de queda, en vigor desde el pasado sábado, e instando a provocar disturbios o llevar material prohibido, según la Policía neerlandesa.

Todavía no hay un balance oficial del total de detenidos por las cuatro noches consecutivas de disturbios violentos repartidos por todo Países Bajos.

Al menos seis de los nuevos arrestos fueron en Tiel, en Güeldres, en la zona este de país, y otro de los detenidos estaba en Nijmegen, donde la policía le paró para controlar sus motivos, recogidos en la declaración que le permite estar en la calle durante el toque de queda, después de las 21.00 hora local (20.00 GMT), pero ante su rechazo a cooperar y su agresión a un agente, decidieron arrestarlo.

En Tilburgo, un joven fue arrestado por hacer llamamientos en las redes sociales a protestar contra el toque de queda, lo que en otras circunstancias no sería un delito, pero dado el contexto, las autoridades consideran que es un gesto de incitación a la violencia o sedición.

Los arrestados por los saqueos, quema de coches y violencia contra los agentes el pasado domingo en Eindhoven ascienden a 72, después de que la Policía detuviera ayer a tres hombres sospechosos de estar involucrados en lo ocurrido: un joven de 19 años está acusado de saquear un supermercado de la estación central, otro de 31 por violencia, y otro de 47 por destrozar con su bicicleta un cañón de agua de la policía.

Después de fuertes tensiones en diferentes ciudades entre el pasado sábado y el martes, las últimas dos noches han sido tranquilas en todo el país y la policía asegura que "no se han registrado disturbios en ninguna parte", en el contexto de las protestas contra el toque de queda, aunque se registraron otros incidentes por violar diferentes restricciones y medidas impuestas por la pandemia.

La Policía de Ámsterdam, que ha subrayado que la situación en la capital ha sido "tranquila", agradeció en las redes sociales las "muchas iniciativas de vecinos, padres, madres, jóvenes trabajadores, socios y aliados" que se movilizaron estos días para evitar una escalada de la violencia y para limpiar las calles de los destrozos provocados.