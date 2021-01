Ortega Cano se deshace en piropos con Gloria Camila tras su debut como actriz

10/12/2020 José Ortega Cano, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 29 (CHANCE)



El pasado lunes se estrenaba en las sobremesas de TVE la nueva apuesta de ficción de la cadena pública, "Dos vidas", que además cuenta con el atractivo de contar entre sus protagonistas con Gloria Camila Ortega Mohedano en el que supone su debut como actriz.



Su interpretación ha cosechado buenas críticas y ahora José Ortega Cano se deshace en piropos con esta nueva faceta de su hija, que ha demostrado que talento como actriz le sobra.



El maestro, con muy buen aspecto, confiesa que aunque Gloria está aun en "su comienzo en esta andadura, está muy bien y yo la veo muy bien. Estamos muy contentos".



"He estado uno de los días acompañándola, he estado con el director y con todos los compañeros, y la tienen mucho cariño. Es una niña jovencita, parece más joven de lo que es", señala Ortega Cano, alabando la profesionalidad de su hija con este trabajo que tan feliz la hace: "Ella se levanta a las cinco de la mañana para ir al sitio donde están grabando".



Sin querer pronunciarse sobre si le ve a su hija futuro como actriz, el marido de Ana María Aldón sí confiesa que aunque "todo está por ver con el tiempo, creo que ella está muy centrada en estos momentos. Tendrá su novio, que es una excelente persona, es un niño muy lindo y bueno, esperemos que vaya todo bien".



Por último, Ortega se muestra en sintonía con su mujer, que expresó en "Viva la vida" sus deseos de que Rocío Carrasco y Rocío Flores se reconcilien y, a pesar de no extenderse con el espinoso asunto, el diestro confiesa que es algo que le encantaría: "Ojalá que sí".