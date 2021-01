Ministro salvadoreño pide anular la candidatura de alcalde vinculado con maras

En la imagen, el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 28 ene (EFE).- El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, pidió este jueves al Tribunal Supremo Electora (TSE) que anule la candidatura para la reelección del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por un proceso penal que enfrenta por supuestas negociaciones con las pandillas.

Esta es la segunda ocasión que Castro pide que el alcalde de la capital salvadoreña, que gobierna bajo la bandera de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) no pueda competir para un segundo mandato.

Además hizo la misma petición contra el alcalde de la central ciudad de Santa Tecla, Roberto d'Aubuisson hijo, por supuestamente enfrentar una causa penal, sin detallar los cargos que enfrenta, y perder un proceso administrativo por el supuesto despido de trabajadores municipales.

"Esperando que el TSE los inhabilite de forma inmediata, de no hacerlo y decide inscribirlos, presentaré recurso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional", sostuvo Castro.

El ministro de Trabajo del Ejecutivo de Nayib Bukele presentó las solicitudes después de que los jueces constitucionales ordenaran al TSE no permitir la candidatura para diputado de Walter Araujo, uno de los principales defensores del presidente en las redes sociales.

Esta orden se dio como medida cautelar ante un recurso de inconstitucionalidad contra su candidatura por tener abierta un proceso penal por supuesta violencia machista.

La causa penal contra Muyshondt, por supuestamente negociar favores electorales con las pandillas, se encuentra en la etapa de instrucción desde julio de 2019.

Un testigo protegido de la Fiscalía General de la Republica (FGR) aseguró durante un juicio contra 426 testaferros, pandilleros y líderes históricos de la Mara Salvatrucha (MS13), en octubre de 2019, vinculó al alcalde con la entrega de dinero a cambio de votos.

De acuerdo con el testigo, identificado solo como "Noé", el partido Arena les entregó dinero para las elecciones del 2015, y fue a él "a quien Ernesto Muyshondt le entregó 69.000 dólares a cambio de votos".