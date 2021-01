Migrantes hondureños reclaman presión de EE.UU. para poder votar en Honduras

Actualmente hay unas 400.000 personas en Estados Unidos amparadas bajo el TPS, la mayoría de ellas salvadoreñas (250.000), hondureñas (75.000) y haitianas (50.000). EFE/John Riley/Archivo

Miami, 29 ene (EFE).- La Fundación 15 de Septiembre pidió este viernes al congresista demócrata estadounidense Albio Sires presionar al Gobierno de Honduras a que envíe a la comunidad hondureña en EE.UU. los nuevos documentos nacionales de identidad, sin los cuales no podrán ni legalizar su situación aquí ni votar en su país natal.

Juan Flores, presidente de la Fundación con sede en Fort Lauderdale (Florida), indicó a Efe que en mayo vencen las antiguas cédulas hondureñas y los migrantes en EE.UU. no han recibido todavía las nuevas, sin las cuales no podrán votar en las elecciones del próximo noviembre en Honduras.

Tampoco podrán beneficiarse de medidas migratorias como una posible nueva renovación del programa Estatus de Protección Temporal (TPS) que incluya a unos 44.000 hondureños que vencerá a fines de este año, y que permite a sus beneficiarios residir y trabajar legalmente en los EE.UU.

Los directivos de la Fundación 15 de Septiembre se reunieron este viernes virtualmente con Sires, de origen cubano, quien ha sido elegido presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes, donde representa a Nueva Jersey.

Sires y Norma Torres, congresista demócrata por California, escribieron la semana pasada una carta al presidente Joe Biden para expresarle el compromiso de trabajar junto con su administración para abordar las causas fundamentales de la migración del triángulo norte de Centroamérica y subrayaron la importancia de un TPS para Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

A su juicio concurren en esos países las "condiciones extraordinarias y temporales" que impiden que puedan regresar a sus lugares de origen de manera segura.

"El triángulo norte ha sido devastado por la pandemia, dos huracanes y cuatro años de la Presidencia de Donald Trump, lo cual debilitó a las protecciones de los derechos humanos y fortaleció a los actores más corruptos de la región", escribió Sires en su cuenta de Twitter la semana pasada.

La necesidad de promover que en esos países se respeten los derechos humanos y se combata la corrupción y de ayudar a las personas afectadas por los huracanes Eta y Iota y a la sociedad en general a protegerse de la covid-19 es la idea central de la carta de Sires y Torres a Biden, a quien describen como el presidente de EE.UU. con más experiencia de la historia en Centroamérica por sus actuaciones como vicepresidente con Barack Obama.

Flores indicó que hablaron con Sires durante una hora y que le expusieron que el TPS puede ser un alivio en la crisis que vive Honduras, pues si los migrantes que están fuera de esa protección deben regresar se agravaría la situación.

También hicieron hincapié en el "punto demócratico", dijo Flores, quien cree que si los migrantes participan masivamente en las elecciones de noviembre pueden contribuir a que sean elegidos candidatos que estén en dispuestos a luchar realmente contra la corrupción y a defender la vigencia del estado de derecho y las libertades.

Flores indicó que no hay "buena fe" en las respuestas de las autoridades hondureñas a sus reclamos para que lleguen las nuevas cédulas de identidad a los migrantes hondureños lo antes posible y pidieron a Sires que les ayude a conseguir lo que piden.

La Administración del ahora expresidente Trump anunció en diciembre pasado la extensión del TPS para los ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudán hasta octubre de 2021.

El programa concede permisos de trabajo y residencia legal de forma temporal a los ciudadanos que, a criterio del Gobierno estadounidense, abandonaron sus países debido a desastres naturales o conflictos armados, y un gran número de extranjeros con ese amparo han vivido en Estados Unidos por décadas.

Actualmente hay unas 400.000 personas en Estados Unidos amparadas bajo el TPS, la mayoría de ellas salvadoreñas (250.000), hondureñas (75.000) y haitianas (50.000).