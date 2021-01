México sube al tercer lugar por muertos de covid con la pandemia sin control

Trabajadores de la salud ingresan a un paciente con covid-19 al Hospital General de la ciudad de Saltillo, en el estado de Coahuila (México). EFE/Miguel Sierra

México, 29 ene (EFE).- Tras semanas acumulando trágicos récords, México superó a la India por numero de muertos de covid con 155.145 decesos, aunque las cifras podrían ser todavía más altas por el subregistro de casos.

De acuerdo con los datos más recientes, México es el tercer país con más víctimas mortales debido al coronavirus, solo detrás de Estados Unidos con 434.696 decesos y Brasil con 221.547 muertes.

Además, hasta el último reporte, México suma 1.825.519 contagios confirmados por la covid-19, uno de ellos, el del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien el domingo anunció que dio positivo a coronavirus.

El mandatario, quien tuvo un ataque cardíaco en 2013 y se ha negado a usar cubrebocas en actos públicos y privados, ha sido criticado por el mal manejo de la epidemia en México y, pese a haberse contagiado, según reportes ha evolucionado favorablemente.

Pese a esta situación, el miércoles, la ministra de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró durante la conferencia mañanera que la pandemia, al menos en algunas zonas del país la pandemia "está contenida y registra ya un ligero descenso".

NÚMEROS PREOCUPANTES

El optimismo de las autoridades contrasta con las cifras de contagios y muertes que se han presentado en la última semana.

Tan solo entre el 20 y el 23 de enero, el país sumó 83.951 nuevos casos rebasando los 20.000 contagios diarios.

Mientras que desde el 19 de enero, las muertes por coronavirus han mantenido un promedio superior a los 1.000 fallecimientos por día, solo exceptuando el 24 y 25 de enero, días en que se registraron 530 y 659 decesos respectivamente.

Aunado a ello, según datos de la Secretaría de Salud (SSa), hasta el momento nueve entidades federativas reportan ocupación de camas generales por arriba del 70 %.

Mientras que en la Ciudad de México -foco rojo de la pandemia-, Nuevo León y Estado de México tienen una ocupación mayor al 70 % en camas de cuidados intensivos.

Esta situación ha llevado a que la capital mexicana y el Estado de México se mantengan con las actividades no esenciales muy limitadas desde el pasado 18 de diciembre, con la finalidad de evitar el número de contagios.

Positivamente, la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, señaló este viernes que los contagios por covid-19 van a la baja y la ocupación hospitalaria ha mejorado en los últimos 10 días.

No obstante, la ciudad se mantendrá en semáforo epidemiológico de color rojo -que indica alerta máxima- durante una semana más.

Al mismo tiempo, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que la entidad seguirá con restricciones por dos semanas más aunque anunció la reapertura de algunas actividades "cuidando que no aumenten los contagios".

NÚMERO DE MUERTES, CUESTIONABLE

El número total de víctimas de este padecimiento se mantiene a debate, sobre todo luego de que esta semana se divulgara el reporte de muertes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) basado en registros administrativos de defunciones y actas de defunción.

De acuerdo con ese instrumento, México tuvo 108.658 muertes de covid-19 en los primeros 8 meses de 2020, una cifra un 55,56 % superior a los 69.849 casos reportados por las autoridades sanitarias en ese periodo.

No obstante, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, durante la conferencia de prensa vespertina, explicó la diferencia en las cifras.

"Desde luego, como lo hemos admitido desde el inicio de esta epidemia, son estadísticas incompletas en la medida que no integran otras fuentes de información que llevan más tiempo de recabar", declaró López-Gatell.

Explicó que las cifras que presenta la Secretaría de Salud, representan el monitoreo en tiempo real de las estadísticas de la pandemia y no considera otro tipo de documentos como actas de defunción, lo que sí consideró el Inegi.

Por su parte, Ruy López Ridaura, director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, aclaró que existe un grupo de personas que, aunque su muerte podría atribuirse a la covid-19, por diversas causas metodológicas no es posible contabilizarlas.

VACUNAS QUE NO LLEGAN

La vacunación en México empezó en el país el 24 de diciembre de 2020, enfocada principalmente al personal de salud.

De acuerdo con datos del Gobierno federal, hasta este día se han aplicado un total de 657.842 dosis de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer, principalmente a personal de salud, aunque el pasado fin de semana comenzó a vacunarse a personal docente del suroriental estado de Campeche.

Además de que ya hay 31.314 vacunadas con la segunda dosis de la solución de Pfizer.

Sin embargo, especialistas consideran que la vacuna no debe ser considerada una solución mágica para combatir la pandemia.

A decir de Laurie Ann Ximénez-Fyvie, doctora en Ciencias por la Universidad de Harvard, la inmunización corre el peligro de dar una "falsa esperanza" a la población pues la ola de contagios y muertes en México sigue "en una línea vertical" y la vacunación, que avanza a paso lento, "no es la solución a la pandemia".