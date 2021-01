Mendilibar alaba la "diversidad" de juego del Sevilla

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar (i). EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

Eibar (Gipuzkoa), 29 ene. (EFE).- El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, alabó este viernes la calidad del Sevilla, del que destacó que es un equipo con "bastante diversidad de estilo de juego" y que se adapta "en muchas circunstancias", dado que le puedes dominar y "está a gusto", o te dominan y "también está a gusto".

El entrenador armero cree que para tener opciones de victoria ante el conjunto andaluz el Eibar tiene que competir mañana "a muerte, de tú a tú" y no sentirse "inferiores para nada".

Opina además que tendrán que intentar apretar "en campo contrario", controlando las diversas opciones de ataque del Sevilla, ya que sii hacen ese juego "bien" tendrán "opciones de ganar".

El técnico vizcaíno cree que el Eibar tiene que competir con la misma intensidad con la que lo hizo en el anterior partido contra el Atlético de Madrid en Ipurua, aunque el Sevilla y los colchoneros "son equipos diferentes".

Es consciente asimismo del peligro que entraña un jugador en racha como el delantero Es Nesyri. "Él estará supercontento y supermotivado- dijo Mendilibar- y estará pensando que en cualquier partido puede hacer gol porque es así, viene de meter tres goles en el último partido, está fuerte y yo creo que los compañeros también, saben que si el balón llega a área él va a estar allí y no sólo es que meta, sino que también da opciones de gol".

Opinó asimismo que el hecho de que el Eibar haya ganado en la primera vuelta en el Sánchez Pizjuán no influirá mañana, ya que "hace mucho de eso" y al Eibar le está costando "mucho ganar en casa".

No obstante, Mendilibar cree que el Sevilla es consciente de la "dificultad" que le van a poner y espera que los armeros puedan aprovechar las opciones que se le presenten.

Por último piropeó al entrenador sevillista, el guipuzcoano Julen Lopetegui, y dijo que la mejor muestra de que lo está haciendo bien es que "un club exigente" como el Sevilla le ha "renovado tres años más".

"Con la renovación- finalizó Mendilibar- el club lo ha dicho, que están encantados con él. Se ve mucho de lo que él quiere cuando ves jugando al Sevilla, que está tratando de colarse entre los tres primeros, equipos que son casi intocables".