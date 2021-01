Makoke, al margen de la decisión de su hija Anita de quitarse el apellido Matamoros en redes sociales

29/11/2020 Makoke prefiere mantener la cautela y mantenerse al margen de la decisión de su hija Anita EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 29 (CHANCE)



Anita Matamoros ha tomado una drástica decisión y, sin previo aviso, se ha cambiado el nombre en Instagram y ya no luce su apellido, sino que ahora es simplemente "Anita MG".



Kiko Matamoros, sorprendido y en cierto modo dolido, se ha pronunciado sobre este cambio en "Sálvame", pero Makoke, por su parte, prefiere mantenerse al margen de la iniciativa con la que Anita se aleja todavía más de su padre, con quien hace meses que no tiene ningún tipo de relación.



Sin querer opinar sobre las declaraciones de su exmarido asegurando que "no he visto nada", tampoco se pronuncia sobre el cambio de nombre de su hija en redes sociales. Sin palabras, Makoke zanja la polémica confesando "no tengo nada que decir. Perdonarme pero no quiero ser maleducada".