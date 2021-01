Los problemas con AstraZeneca retrasan aún más la vacunación en Países Bajos. EFE/ Fernando Bizerra/Archivo

La Haya, 29 ene (EFE).- Países Bajos, actualmente a la cola de la Unión Europea en su campaña de vacunación al haber inyectado solo al 1 % de la población una primera dosis de Pfizer o Moderna, lamentó este viernes que habrá un retraso en el proceso en las próximas semanas debido a los problemas con la producción y entrega del fármaco de AstraZeneca.

El ministro neerlandés de Sanidad, Hugo de Jonge, reconoció -en una entrevista con el diario AD-, que debido a los retrasos, las existencias de vacunas tardarán “un mes” en recuperarse.

Países Bajos es en la actualidad uno de los países con peor desempeño en las campañas de vacunación en la Unión, puesto que empezó dos semanas después del resto de socios comunitarios y los números de inyecciones están a la cola, solo mejor que Bulgaria, según datos oficiales, que señalan que en torno al 1% de la población neerlandesa ha recibido una dosis hasta ahora.

Además, los problemas de producción anunciados por AstraZeneca son un golpe especial a Países Bajos, que había diseñado su estrategia de vacunación contando principalmente con este fármaco. Pretendía utilizarlo para inmunizar a la mayor parte de la población y contaba, de hecho, con que esta fuera la primera vacuna en recibir una licencia en la UE, antes de Pfizer (21 de diciembre) y Moderna (6 de enero), que -a diferencia de AstraZeneca- requieren una logística especial.

LENTITUD Y FALTA DE PREVISIÓN

Al recibir estos fármacos una licencia condicional de uso en la UE antes de AstraZeneca, Países Bajos se vio obligado a retrasar dos semanas el inicio de su campaña de vacunación porque no tenía preparada la logística necesaria, en especial un suficiente espacio de ultracongelado para conservar las dosis de Pfizer, que deben estar a 70 grados bajo cero.

“Sé que todo el mundo me tiene en el punto de mira. Por supuesto, también estoy decepcionado con que estemos a la cola en las cifras de vacunación, parte de la explicación radica en el comienzo algo lento, pero también en una gestión de inventario más cautelosa que en otros países. Vemos ajustes semanales en las entregas, de ahí la lentitud inicial”, se justificó De Jonge.

Según el ministro saliente, no es una opción utilizar todo el "stock" actual para acelerar la vacunación porque se acabarán las existencias rápidamente. “Estaremos durante dos semanas quietos” porque no habrá más dosis, dijo, antes de subrayar que la cantidad y ritmo de entrega de las vacunas determina el ritmo de vacunación.

La Comisión Europea ha creado un mecanismo de emergencia que le permitirá controlar y, eventualmente bloquear, las exportaciones a terceros países de las vacunas contra la Covid-19 producidas en el territorio comunitario, tras el enfrentamiento con la empresa, que en el primer trimestre del año sólo entregará el 25 % de las dosis firmadas.

SITUACIÓN DEL COVID-19

Según datos publicados este viernes por la oficina nacional de estadísticas (CBS), el año pasado murieron en Países Bajos 169.000 personas, unas 15.000 más de la media habitual, una mortalidad que fue particularmente alta durante la primera ola de coronavirus en la primavera de 2020.

Según las últimas cifras, la incidencia acumulada en Países Bajos es de 431,41 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días, un dato que asciende a 67,53 en el caso de los fallecimientos causados por la covid-19, lo que asciende el total de contagios confirmados con PCR a 951.775 positivos y el de fallecimientos a 13.564.

El país aplica un confinamiento total desde mediados de diciembre, que incluye el cierre de toda la actividad no esencial y de los colegios. También está cerrada la hostelería desde el pasado octubre, pero las autoridades están preocupadas por el lento descenso de los contagios diarios, que rondan los 5.000 en las últimas semanas.