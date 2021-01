Los precios suben en España un 0,6% en enero, primer repunte desde febrero 2020

Vista de la central térmica de Soto Ribera, en Asturias. EFE/Alberto Morante/Archivo

Madrid, 29 ene (EFE).- Los precios en España han subido en enero un 0,6 % con respecto al mismo mes de 2020, una tasa que se sitúa 1,1 puntos por encima de la de diciembre del pasado año (-0,5 %) y que supone el primer repunte desde el inicio de la pandemia de coronavirus, según el dato adelantado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De confirmarse este dato el próximo 12 de febrero, el índice de precios de consumo (IPC) pondría fin a nueve meses consecutivos en negativo y sería la primera subida desde febrero de 2020, ya que en marzo el índice quedó en cero.

El repunte se debe al aumento de los precios de la electricidad y, en menor medida, de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que se han encarecido más de lo que lo hicieron en enero de 2020, detalla el INE.

Otros factores que han presionado al alza los precios son los paquetes turísticos, que se han abaratado menos que en enero del pasado año, y el gas, que este año ha subido cuando el pasado bajaba.

La inflación subyacente -que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos por ser los más volátiles- se ha situado en el 0,6 %, igual que el IPC general y cinco décimas más que en diciembre (0,1 %).

En términos mensuales, los precios han subido un 0,1 % con respecto a diciembre y encadenado cinco meses consecutivos de avances.

El índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro- también se ha situado en el 0,6 % interanual, 1,2 puntos más que en diciembre.