Lopetegui: "El Eibar tiene claro cómo atacar y defender"

Sevilla, 29 ene (EFE).- Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, advirtió en vísperas del partido de este sábado en Eibar que el conjunto entrenado por José Luis Mendilíbar es "un equipo fuerte", que "tiene claro cómo atacar y defender, tanto en su casa como fuera", por lo que prevé un encuentro "complicado y complejo" en Ipurúa.

"Siempre buscan la portería contraria. Si hay un campo complicado, es Ipurúa, por lo que habrá que rayar a un gran nivel, tan sólo 64 horas después de la Copa, con la máxima ambición y concentración", afirmó este viernes en rueda de prensa el técnico guipuzcoano.

Recordó que el Eibar ya les derrotó la pasada temporada, por 3-2 en casa, y también en ésta en el Sánchez-Pizjuán (0-1), aunque deben centrarse en "ir a hacer un gran partido a Ipurúa" porque "los partidos del pasado son del pasado, tanto si ganas como si no".

"Ellos tienen unas características muy claras y unos jugadores muy bien elegidos para cómo juegan. Nosotros nos tenemos que centrar en nuestra exigencia. Tienen muy consolidados sus conceptos y están en un gran momento. El Eibar hace muy bien las cosas; cuentan con un buen entrenador para desarrollar el fútbol que quieren, lo que les hace ser un equipo fuerte", subrayó.

Sobre el fichaje del atacante argentino Alejandro 'Papu' Gómez, que viaja a la localidad guipuzcoana tras llegar el martes procedente del Atalanta italiano, Lopetegui señaló que "viene a ayudar" y "no a quitar ni poner a nadie", a pesar de que puede desempeñar un rol parecido al del croata Ivan Rakitic, quien "desde que ha venido ha ayudado y seguirá haciéndolo".

Añadió que "sólo lleva dos entrenamientos", después de "algún tiempo sin competir", aunque espera que "pueda ayudar pronto" al ser un futbolista que "se adapta bien a varias posiciones", y en este sentido recalcó que "no es tan importante dónde juega un jugador, sino que juegue bien".

Ensalzó, además, a los dos canteranos sevillistas cedidos en el Eibar, Bryan Gil y Alejandro Pozo, de quienes valoró que "están jugando mucho, teniendo un crecimiento importante y haciendo una gran temporada", y en el caso de Bryan aseveró que "puede ser una referencia en el Sevilla del futuro".