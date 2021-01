Laura Gil (Iberdrola): "El 44% nos ve como impulsores del deporte femenino"

La responsable del equipo de patrocinios de Iberdrola, Laura Gil (6i). EFE/ Santiago Arenas/Archivo

Madrid, 29 ene (EFE).- Dieciséis federaciones y 35 competiciones del deporte femenino español tienen un rasgo en común: el apoyo de la compañía energética Iberdrola, cuyo apoyo al deporte femenino abarca a más de 300.000 deportistas y tiene vocación de continuidad, según dijo a EFE su responsable de patrocinio deportivo, Laura Gil.

"El 44% de la población española reconoce a Iberdrola como principal impulsor del deporte femenino, eso es una gran satisfacción para nosotros, pero el mejor retorno es lo que se está consiguiendo, en las federaciones que apoyamos se ha incrementado el número de federadas un 32%", afirma Gil en una entrevista con EFE.

La apuesta de la energética parte de 2015, cuando en una revisión de sus políticas de responsabilidad social corporativa decidieron apostar por el quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, a través el deporte.

"Ya habíamos tenido patrocinios deportivos, como el 'Desafío español' en la Copa América o la selección española masculina de fútbol entre 2009 y 2015, y se pensó que podíamos utilizar esa experiencia acumulada para poner en valor a la mujer en el deporte y usarlo como herramienta para cumplir el objetivo", relata.

LIGAS, SELECCIONES Y REFERENTES FEMENINOS EN EL DEPORTE

Desde el principio, asegura, se optó por hacer una apuesta general, no vinculada a un solo deporte, y se decidió vehicular el apoyo a través del programa Universo Mujer del Consejo Superior de Deportes (CSD).

A través de este programa se vincularon primero diez federaciones, luego aumentadas a las dieciséis actuales (gimnasia, triatlón, rugby, piragüismo, bádminton, fútbol, balonmano, voleibol, hockey, tenis de mesa, atletismo, kárate, boxeo, surf, deportes de hielo y esgrima), con las que se sigue un esquema similar: apoyo a las selecciones nacionales o los deportistas en las individuales, y a la principal liga de cada disciplina.

"Hemos promovido el formato de liga porque es una competición continua que facilita la mejora continua, la tecnificación del deporte y la mejora del nivel competitivo. Y también estamos intentando crear referentes: tenemos un plan de embajadoras, en el que este año participan 24 deportistas ya", agrega Gil.

No obstante, la portavoz de la compañía admite que el fútbol ha sido para ellas "una punta de lanza" por el interés que despierta en el aficionado español, aunque en este periodo han visto cómo la competición cambiaba parcialmente de nombre -de Liga Iberdrola a Primera Iberdrola- al pasar su gestión de los clubes a la Federación Española de Fútbol.

"Gracias a todos los entes que han puesto su esfuerzo hemos visto partidos femeninos en estadios hasta ahora utilizados por equipos masculinos, récords de asistencia, la retransmisión en cadenas generalistas, y no solo eso, el número de licencias femeninas ha crecido en porcentaje más que el de los hombres", asegura la responsable de Iberdrola. En 2019, último año con cifras disponibles, eran 71.276 federadas, un 9,5% más que el año anterior, mientras los federados crecieron un 2,6% (1.024.328 licencias).

LA COVID NO DETIENE LA INVERSIÓN, QUE SEGUIRÁ EN EL FUTURO

Gil asegura que la pandemia de coronavirus no ha provocado que reduzcan o modulen el patrocinio "en absoluto". "Tuvimos que adaptarnos a la situación, cuando se paralizaron las competiciones nos acercamos más a las deportistas para ayudarlas a seguir entrenando cuando el material deportivo escaseaba", recuerda.

En un contexto de crisis económica en el que puede ocurrir que algunos patrocinadores reduzcan su aportación al deporte femenino, la responsable de Iberdrola observa que "todos los entes siguen trabajando con el mismo esfuerzo y pasión" y se muestra "convencida" de que se podrá hacer que el deporte femenino siga creciendo.

Igual que seguirá la inversión de la energética en el deporte femenino, de la que no quiso dar cifras concretas pero sí aseguró que está "en la línea" de lo que se aportaba a la selección masculina de fútbol y que continuará a través del programa Universo Mujer del CSD, que acaba a finales de 2021.

"La intención es trabajar junto al CSD en la renovación del programa Universo Mujer", ratificó Gil, que reitera que el compromiso es "en el corto y en el medio plazo por continuar apostando por la igualdad en el deporte", según asegura la responsable de patrocinios deportivos de Iberdrola.

