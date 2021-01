La cuarentena llega a su fin en el Abierto de Australia

EFE/EPA/KELLY BARNES

Melbourne (Australia), 29 ene (EFE).- La estricta cuarentena llevada a cabo en el Abierto de Australia ultima sus últimos días después de que los primeros jugadores abandonaran las habitaciones de hoteles habilitados para cumplir con ella y para el domingo se espera un total de 500 jugadores de vuelta a la normalidad.

Rafael Nadal, Novak Djokovic y Dominic Thiem, así como Serena Williams, Naomi Osaka y Simona Halep, abandonaron el hotel cuarentena de Adelaida (Australia) y fueron parte de esa primera tanda de jugadores en retomar la rutina.

Este grupo selecto de jugadores que realizaron, a diferencia del resto, la cuarentena en la capital de Australia Meridional (Adelaida) hicieron diferentes exhibiciones a lo largo de este viernes que les sirvió, a la gran mayoría de ellos, como oportunidad para preparar los torneos previos al primer ‘major’ que arrancará el 8 de febrero.

El serbio Djokovic dio el susto cuando no saltó en un primer momento a la pista para disputar su partido de exhibición previsto frente al joven italiano Jannik Sinner como consecuencia de unas ampollas en el pie.

Sin embargo, el vigente campeón en Melbourne sustituyó a su compatriota Filip Krajinovic en el segundo set y no mostró ninguna muestra de dolor.

Por su parte, el balear y segundo clasificado mundial tendrá la oportunidad de disputar un partido de exhibición ante el austriaco Dominic Thiem en horario de tarde y será la puesta a punto de cara a su debut este martes en Copa ATP, donde representará a España ante el local Alex De Miñaur.

Respecto a los 72 jugadores que fueron considerados contactos cercanos de alguno de los ocho casos detectados en los vuelos chárter afectados, la organización estimó que deberán cumplir un día más de cuarentena por precaución por lo que no podrán abandonar su habitación hasta el martes.

Entre estos jugadores se encuentran los españoles Carlos Alcaraz y Mario Vilella, quienes están inscritos para disputar uno de los torneos ATP 250 previstos para la primera semana de febrero, así como Paula Badosa, quien todavía no conoce si podrá disputar el Grand Slam dado que fue uno de los ocho casos positivos.

El resto de jugadores que todavía no ha completado la cuarentena abandonarán los establecimientos para cumplir con ella a lo largo del fin de semana.