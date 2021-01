Kiko Rivera vuelve el domingo al 'Deluxe': "Que se atengan a las consecuencias"

MADRID, 29 (CHANCE)



Cuando pensábamos que ya habíamos visto todo llega Jorge Javier Vázquez y anuncia a las 20:20 de este viernes en Sálvame que Kiko Rivera se va a sentar en el Deluxe el domingo para seguir hablando de esta guerra que tiene abierta contra su madre, Isabel Pantoja. Y es que el dj ya ha dado pasos hacia adelante y va a por todas, de hecho, en la entrevista previa que ha dado a los compañeros del programa ha avisado que su madre no se ha puesto en contacto con él, por lo tanto, ha podido tomar medidas legales contra él.



"Que se atengan a las consecuencias" ha sido una de las frases que hemos escuchado en la entrevista previa que ha dado al programa y es que Kiko Rivera tiene mucho que contar todavía sobre los tejemanejes que ha tenido Isabel Pantoja en los últimos años, pero sobre todo con su dinero.



Kiko Rivera ha asegurado que: "No hemos recibido respuesta ninguna, estamos atentos a cualquier movimientos" por lo que no le queda otra que tomar medidas legales contra ella y su tío Agustín Pantoja por los movimientos económicos que hayan llevado a cabo en nombre del dj, ya que les cedió sus poderes.



Y ¡atención! porque Kiko no solamente va a hablar de su madre, sino también de su hermana y su prima Anabel Pantoja, de quienes asegura que aunque digan públicamente que no se posicionan con nadie, las dos apoyan a la cantante: "Mi hermana tiene derecho a opinar, pero no entiendo que digan que la he ridiculizado, porque no es cierto. Mi hermana dice que no se posiciona a favor de nadie, mentira, está de lado de mi madre".