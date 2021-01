JJ.OO.- Irene Lozano: "El COI es optimista con la celebración de los Juegos, aunque serán diferentes"

29/01/2021 La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, y el miembro del COI Juan Antonio Samaranch en la sede del Consejo. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES CSD



La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, ha afirmado que el Comité Olímpico Internacional (COI) es "optimista" respecto a la celebración de los Juegos de Tokyo 2020, aunque admitió que la cita será "diferente" debido a las secuelas de la pandemia de la COVID-19.



Así se manifestó Irene Lozano tras reunirse con el ex vicepresidente del COI Juan Antonio Samaranch para conocer las perspectivas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que deben disputarse en Tokio este mismo verano, y la reciente publicación de una información sobre su posible anulación del diario británico 'The Times'.



La conclusión de Lozano es que, a día de hoy, el COI tiene todas las contingencias previstas -respecto a viajes, burbuja, villa olímpica o zonas mixtas- para que se celebren los Juegos.



Samaranch y Lozano ya hablaron por teléfono el día en que el periódico británico 'The Times' publicó las hipotéticas dificultades para la celebración del evento, y ya entonces el miembro español del COI trasladó a la presidenta del Consejo un mensaje de calma sobre las perspectivas de la cita olímpica.



"Es nuestra obligación tener información de primera mano y un intercambio fluido de comunicación con quienes van a sacar adelante los Juegos, para así dar certidumbre a los verdaderos protagonistas: los deportistas. Hoy se nos ha explicado que el COI es optimista con la celebración de los Juegos, aunque todos entendemos que en esta ocasión, y por la pandemia, serán unos Juegos diferentes", comentó Lozano.



Durante el encuentro, que ha tenido lugar en la sede del CSD, Lozano y Samaranch han constatado que la intención es que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos celebren su ceremonia inaugural el 23 de julio y el 24 de agosto, respectivamente.