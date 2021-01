Italia sanciona con un partido a Ibrahimovic y Lukaku por una pelea

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Roma, 29 ene(EFE).- El sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero de Milan, y el belga Romelu Lukaku, delantero del Inter, han sido sancionados con un partido tras la pelea que mantuvieron en el derbi de cuartos de final de la Copa Italia, confirmó la Liga Serie A italiana en un comunicado.

El Juez Deportivo de la Serie A (Primera División) de la Liga italiana ha sancionado a Ibrahimovic por una "doble tarjeta amarilla por comportamiento no reglamentario en el campo y por mala conducta contra un oponente", mientras que Lukaku ha sido amonestado por comportamiento no reglamentario en el campo, según se lee en la nota oficial.

El delantero del Inter fue expulsado del partido del martes y no podrá jugar en la semifinal de la Copa italiana contra el Juventus, mientras que Ibrahimovic se quedará sin disputar el primer partido de la Copa de la próxima temporada.

El enfrentamiento entre ambos jugadores, que mantienen diferencias desde hace años, estalló finalmente el pasado martes en el estadio de San Siro.

Los jugadores se encararon de forma agresiva este martes durante el derbi y protagonizaron una serie de insultos y descalificaciones, antes de que sus compañeros ayudaran a que se restableciera la calma.

Ambos fueron amonestados tras la pelea e Ibrahimovic acabó expulsado por doble amarilla por una falta cometida en la reanudación.

El derbi acabó 2-1 para el Inter, con un gol de falta directa anotado por el danés Christian Eriksen en el 97.