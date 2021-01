Irán promete respetar el acuerdo nuclear en cuanto EEUU vuelva a adherirse

El ministro de Exteriores de Irán, Yavad Zarif, (i) durante un encuentro con su homólogo turco, Mevlüt Çavusoglu, en Estambul. EFE/EPA/Cem Ozdel / Turkish Foreign Minister Press Office

Estambul, 29 ene (EFE).- El Gobierno iraní ha prometido este viernes que volverá a cumplir todas sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear de 2015 si Estados Unidos vuelve al pacto, del que se retiró en 2018 para volver a imponer sanciones económicas a Teherán.

"Estados Unidos abandonó el acuerdo unilateralmente y ahora es obligación de Estados Unidos regresar y cumplir con sus compromisos. En cuanto lo haga, nosotros cumpliremos con las nuestras", dijo el ministro de Exteriores de Irán, Yavad Zarif, durante un encuentro con su homólogo turco, Mevlüt Çavusoglu, en Estambul.

"El nuevo Gobierno estadounidense exige a Irán retornar al acuerdo, eso no tiene lógica. Quien abandonó el pacto debe retornar a él; nosotros siempre formamos parte", agregó el ministro en rueda de prensa.

Çavusoglu respaldó esta visión al subrayar que Turquía siempre ha apoyado el pacto nuclear, diseñado para que Teherán no pudiera desarrollar armas nucleares a corto plazo, y que Estados Unidos "desafortunadamente abandonó bajo (el presidente Donald) Trump".

"Espero que Estados Unidos regrese ahora y se levanten las sanciones, el embargo, contra Irán", agregó el ministro turco.

Zarif destacó que Estados Unidos "no solo ha abandonado el tratado sino que ha empezado a presionar a otros países y sus empresas que siguen cumpliendo el pacto, algo totalmente ilegal".

"Lo que hizo Irán era una reacción contra esto", agregó, en referencia a la decisión iraní de incumplir el acuerdo y empezar a enriquecer uranio por encima de la pureza y la cantidad permitida en el pacto, cerrado en 2015 tras meses de negociaciones entre Irán por un lado, y Alemania, Francia, Reino Unido, EEUU, Rusia y China por otro.

El ministro iraní insistió en que "Irán no quiere un arma nuclear" y solicita la destrucción de todas las armas nucleares por parte de las potencias atómicas.

Yavad Zarif visita Turquía, donde será recibido también por el presidente, Recep Tayyip Erdogan, tras una gira por Azerbaiyán, Rusia, Armenia y Georgia, centrada en los acuerdos de paz en Alto Karabaj.

Irán ha mantenido su habitual respaldo diplomático a Armenia en el conflicto que enfrentó a este país caucásico con Azerbaiyán en octubre pasado, mientras que Turquía ayudaba militarmente a Bakú y Rusia mantuvo una postura de mediador.