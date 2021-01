Irán.- Irán advierte sobre un posible cambio en la cooperación con la AIEA si no se cumple el acuerdo nuclear

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Irán han advertido sobre un posible cambio en el nivel de cooperación con la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA), en medio de las exigencias de Teherán a Joe Biden para que Estados Unidos vuelva a integrarse en el acuerdo nuclear de 2015, que Washington abandonó en 2018.



"La cooperación y la buena voluntad son una calle de dos direcciones, no un bulevar de un sentido", ha dicho el representante de Irán ante la AEIA, Kazem Qaribabadi, a través de su cuenta en la red social Twitter.



Así, ha resaltado que la legislación recientemente aprobada por el Parlamento iraní para aumentar el nivel de enriquecimiento de uranio "ha dado otra oportunidad para mantener la impresionante y sin precedentes cooperación con la AIEA con la retirada de las sanciones".



"Esperamos que las oportunidades no se pierdan y que esta extraordinaria cooperación no vuelva a ser ordinaria", ha recalcado Qaribabadi.



Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha señalado que las recientes actividades nucleares del país no implica que esté intentando hacerse con armas de destrucción masiva y ha reiterado que Teherán se opone a las mismas.



Zarif ha vuelto a hacer hincapié en que, si Estados Unidos vuelve al acuerdo nuclear y cumple con sus compromisos, incluida la retirada de sanciones, las autoridades iraníes volverán a cumplir aquellos que han dejado de cumplir en respuesta, según la agencia iraní de noticias IRNA.



La Organización para la Energía Atómica de Irán (OEAI) ha subrayado el jueves que hasta el momento ha logrado hacerse con 17 kilogramos de uranio enriquecido al 20 por ciento y anunció que instalarán otras mil centrifugadoras en la central nuclear en Natanz durante los próximos tres meses.



Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear en respuesta a la decisión de Estados Unidos de abandonar el acuerdo en 2018 y reimponer sanciones a Teherán, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto.



Pese a ello, las autoridades iraníes han expresado el deseo de que Joe Biden --vicepresidente de Barack Obama en el momento de la firma del acuerdo nuclear--, pueda impulsar la vuelta de Washington al pacto y la retirada de las sanciones, consideradas por Teherán como condición indispensable para un cumplimiento total de las cláusulas por su parte.