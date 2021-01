Honduras roza los 145.000 contagios y 3.600 muertos por covid-19

Un hombre espera atención medica en un centro de Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 28 ene (EFE).- Honduras rozó este jueves los 145.000 contagios y 3.600 muertos a causa de la covid-19, desde que la pandemia de esa enfermedad se comenzó a expandir en el país centroamericano, en marzo de 2020, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

De 4.130 nuevas pruebas PCR de laboratorio, el número más alto registrado hasta ahora por el Sinager, 985 dieron positivo, con los que ya suman 144.992 los casos de contagios.

En lo que respecta a la nueva cifra de muertos por covid-19, el organismo registró 37, otra cifra de las más elevadas en lo que va de la pandemia en el país, con la que la estadística de los decesos quedó en 3.549.

El ente sanitario informó además de que otros 66 pacientes han superado la enfermedad, con los que asciende a 60.735 los que se han salvado de morir en casi once meses de pandemia.

Se suman 1.034 personas hospitalizadas, de las que 646 presentan un cuadro clínico estable, 345 están graves y 43 en unidades de cuidados intensivos.

Según las autoridades sanitarias, las primeras vacunas contra la covid-19, alrededor de 25.000, llegarán en marzo al país y se aplicarán a todo el personal de salud que está al frente de la pandemia.

Sobre la vacuna, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, dijo hoy que será gratis para toda la persona que la necesite.

"Ya estamos en el proceso de vacunación contra el coronavirus y es un gran plan, porque se ha estado trabajando desde mediados del año pasado y se hará por medio de un esquema de vacunación que es reconocido a nivel del mundo", indicó el gobernante durante una gira de trabajo en la ciudad de El Progreso, en el norte del país.

Empresarios privados han venido criticando al Gobierno de Hernández por considerar que el país va rezagado en lo referente a las vacunas y otras fallas sanitarias en el manejo de la pandemia, como el hecho de que de siete hospitales móviles comprados entre marzo y abril de 2020 en Turquía, a un coste de 47,5 millones de dólares, solamente uno está operando.

Hernández señaló que no puede aceptar que los empresarios desconozcan el programa que se viene trabajando con mucho empeño desde el año pasado.

Además, expresó que no puede aceptar que otro grupo de empresarios quiera traer las vacunas para hacer negocio, "porque no podemos permitir que al país ingrese cualquier vacuna y eso le pueda generar problemas a los hondureños".

"Vamos a seguir mucho tiempo con las mascarillas, probablemente vamos a tener importantes resultados para contener el virus" y "cuando tengamos vacunada al 70 % de la población, entonces, hasta ese momento, debemos seguir cuidándonos", enfatizó.

Según el mandatario, la vacuna será gratis para toda la población, aunque algunos sectores crean que los que tienen más dinero son los que primero la deben recibir.