Honduras pagó 847,3 millones de dólares por combustibles en 11 meses de 2020

Un ciudadano hondureño llena el tanque de combustible de un automóvil del Estado en una gasolinera de Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 29 ene (EFE).- Honduras pagó entre enero y noviembre de 2020 un total de 847,3 millones de dólares por concepto de importaciones petroleras, un 38,8 % menos que en el mismo periodo de 2019, y compró 2,1 millones de barriles menos de hidrocarburos, informó este viernes el Banco Central del país (BCH).

En los primeros once meses la compra de combustibles, lubricantes y búnker para generación de energía eléctrica en Honduras disminuyó 536,5 millones de dólares con relación al mismo periodo del año pasado (1.383,8 millones de dólares), indicó el Banco Central en un informe.

La disminución en la factura petrolera entre enero y noviembre obedece al "desplome" en el precio internacional del 31,1 %, al ubicarse en 48,76 dólares en el periodo analizado, 22,04 dólares por debajo de lo alcanzado en 2019 (70,79 dólares), añadió.

El precio de los combustibles bajó en parte por "un exceso de oferta a nivel mundial", enfatizó la institución hondureña, que señaló que la caída en la importación está justificada además por "la menor demanda interna ante la desaceleración de la actividad económica nacional y el gasto en consumo público y privado".

En el caso del diesel, los hondureños pagaron por su importación 297,1 millones de dólares, un 40,6 % menos que en los primeros once meses de 2019, cuando compraron 500,2 millones de dólares, añadió.

El organismo señaló que la compra de gasolina superior y regular le costó a Honduras 286,4 millones de dólares, un 37,1 % menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando llegó a 455,1 millones de dólares.

La importación de búnker, principal materia prima para la generación de energía térmica, por 182,1 millones de dólares, disminuyó 39,2 % con relación al mismo lapso de 2019, cuando ascendió a 299,5 millones de dólares.

También señaló que se compraron 81,7 millones de dólares en queroseno y gas licuado para uso doméstico.

En los primeros once meses de 2020 se importaron 17,4 millones de barriles de derivados del petróleo, lo que representa 2,1 millones de barriles menos a lo comprado en el mismo periodo de 2019, cuando sumaron 19,5 millones de barriles, según el informe del Banco Central.

El organismo incluyó en la factura petrolera de entre enero y noviembre la compra de energía eléctrica que Honduras hizo a otros países centroamericanos, que no identifica, por 23,9 millones de dólares, 4,3 % menos a los 25 millones comprados en los primeros once meses de 2019.