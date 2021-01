Gareca, preocupado por inactividad de peruanos para reanudar la eliminatoria

El técnico de Perú, Ricardo Gareca. EFE/ Nathalia Aguilar/Archivo

Lima, 29 ene (EFE).- El seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, reconoció este jueves su preocupación ante la inactividad de los futbolistas peruanos para los partidos contra Bolivia y Venezuela, debido al tardío inicio de la MLS y a un eventual aplazamiento del comienzo de la liga peruana.

Gareca lamentó que cinco casos de covid-19 detectados en personal de la selección peruana haya dejado sin poder entrenarse en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima a seis futbolistas peruanos de la MLS que se ejercitaban en sus instalaciones para no perder la forma durante el receso del campeonato norteamericano.

Estos son Alexander Callens (New York City), Edison Flores (DC United), Marcos López (San José Earthquakes), Yordy Reyna (DC United), Andy Polo (Portland Timbers) y Pedro Gallese (Orlando City), además de Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), que no competirán hasta el 3 de abril, fecha prevista para el inicio de la MLS.

Esta situación ha hecho que incluso que el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Antonio García Pye, haya aconsejado a estos jugadores buscar alguna cesión durante el receso de la MLS a clubes de otras ligas para no perder ritmo de competición.

"¿Preocupa? Por supuesto. En la Videna estas medidas no dejan trabajar, entonces se complica todo", admitió a la emisora RPP Gareca, que este viernes regresó a su natal Argentina antes del inicio del nuevo confinamiento en nueve de las 25 regiones de Perú por culpa de la segunda ola de contagio de covid-19 en el país.

El seleccionador había regresado hacía apenas una semana a Perú tras culminar sus vacaciones, pero los casos detectados dentro del personal de la selección y el nuevo confinamiento han hecho que opte por reunirse de nuevo con su familia hasta que se levanten las medidas de restricción en Lima.

"Uno vino con la intención de quedarse y pensaba que podríamos avanzar. Esto es un retroceso", señaló Gareca, enfocado en preparar los próximos partidos de Perú en las eliminatorias contra Bolivia en La Paz el 25 de marzo y frente a Venezuela en Lima el 30 de marzo.

Esta circunstancia pone en riesgo el calendario de la temporada 2021 de la liga peruana, que tenía previsto comenzar el 26 de febrero.

Aunque el confinamiento ha sido decretado inicialmente hasta el 14 de febrero, el Gobierno puede prorrogarlo si se mantiene la alta incidencia de casos de covid-19 y el colapso de su sistema sanitario, lo que puede variar el cronograma de la Liga 1.

"A todos nos preocupa. Uno no pensaba que iba a volver a la misma situación. No creo que sea favorable para nadie. Es lo que toca. Son resoluciones que se toman y hay que aceptarlas. La gente la está pasando mal en todo aspecto, también en el económico", apuntó Gareca.

La selección peruana está obligada a puntuar en los dos próximos partidos de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, pues en las cuatro primeras jornadas solo ha podido sumar un punto y marcha en la penúltima posición de la clasificación.