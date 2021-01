Fútbol/Premier.- (Previa) El Sheffield United amenaza también el liderato del Manchester City

Odegaard se estrena en un Arsenal-United



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Sheffield United, colista de la Premier League y que este miércoles hizo perder el liderato al Manchester United, examina ahora el de su vecino City, en una vigésima primera jornada en la que los 'red devils' buscarán recuperar su posición de privilegio ante el renacido Arsenal de Martin Odegaard, quien podría debutar con los 'gunners', en el Emirates.



La victoria de los 'Blades' en Old Trafford, gracias a un tanto en el último cuarto de hora del delantero escocés Oliver Burke (1-2), volvió a poner patas arriba la liga inglesa, con los cinco primeros clasificados en solo cinco puntos y con los de Pep Guardiola liderando la tabla (41) con solo uno sobre sus vecinos (40).



Desde su derrota ante el Tottenham a finales de noviembre, el conjunto 'citizen' no ha caído en ninguno de los 19 partidos posteriores en todas las competiciones, y atesora siete victorias consecutivas en sus últimos encuentros de Premier; de hecho, en los cuatro últimos ni siquiera ha encajado gol -con 12 tantos a favor-.



Con estos números, los de Guardiola reciben al Sheffield United, que a pesar de dar la campanada ante el United, con su segundo triunfo del curso, continúa en la última posición de la tabla a diez unidades de la zona de salvación. Sin hombres como De Bruyne o el 'Kun' Agüero, el City tratará de defender su liderato y aprovecharse del duro compromiso que espera a los de Ole Gunnar Solskjaer.



Y es que los 'red devils', que han logrado cuatro de los últimos nueve puntos en juego, visitan nada menos que a un miembro del 'Big Six' como el Arsenal, un escenario inconmensurable para que el noruego Martin Odegaard, que esta semana se despedía del Real Madrid tras no gozar de la confianza de Zinédine Zidane, pueda debutar con los 'gunners'.



El cuadro de Mikel Arteta ha recuperado fuerzas con cinco victorias en sus seis últimos partidos de Premier, en los que solo han cedido puntos con un empate ante el Crystal Palace. Con ello, han ascendido a la novena plaza con 30 unidades, a cinco de las posiciones europeas.



Además, el Leicester City (39), tercero a dos puntos del liderato, buscará puntuar por octava jornada seguida ante el Leeds en casa, mientras que el vigente campeón Liverpool (37), cuarto y que interrumpió ante el Tottenham (1-3) una nefasta racha de cinco partidos sin ganar, necesita confirmar su recuperación ante un West Ham (35) que, si consigue sorprenderle y firmar su quinto triunfo consecutivo, le arrebataría la última de las posiciones 'Champions'.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 21.



-Sábado.



Everton - Newcastle.



Crystal Palace - Wolverhampton.



Manchester City - Sheffield United.



West Bromwich Albion - Fulham.



Arsenal - Manchester United.



Southampton - Aston Villa.



-Domingo.



Chelsea - Burnley.



Leicester - Leeds United.



West Ham - Liverpool.



Brighton - Tottenham.