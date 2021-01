Fútbol.- Tusquets: "Estamos gestionando todo perfectamente"

29/10/2020 Carles Tusquets, presidente de la Comisión Gestora del FC Barcelona que deberá convocar elecciones tras la dimisión en bloque de la Junta Directiva presidida por Josep Maria Bartomeu DEPORTES FC BARCELONA



BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Comisión Gestora del FC Barcelona, Carlos Tusquets, ha asegurado que están gestionando la entidad "perfectamente" y que este viernes no habrá reunión con los candidatos a la presidencia.



"Estamos gestionando todo perfectamente", aseguró Tusquets a los medios a su entrada a un coloquio en el Círculo Ecuestre de la capital catalana.



Por otro lado, confirmó que no habrá cónclave con Laporta, Font y Freixa por Èric Garcia. "No habrá reunión. No se han reunido las condiciones. Si va a venir Èric Garcia o no, preguntar a los candidatos", aportó.