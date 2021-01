Fútbol.- Ronaldo: "No creo que a Vinícius le falte algo para triunfar en el Real Madrid"

18/06/2020 Ronaldo Nazario durante un acto como embajador del Banco Santander ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID BANCO SANTANDER



"Tiene una calidad y una velocidad fuera de lo normal"



"Me gustaría haber ganado la Champions con el Real Madrid o el Inter"



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente del Real Valladolid, el brasileño Ronaldo Nazário, ha reconocido que le hubiese gustado ganar la Liga de Campeones con el "Real Madrid o el Inter" y la Copa Libertadores con "Cruzeiro o Corinthians", dos de las 'espinitas' de su carrera deportiva, y ha explicado que "no" cree que a su compatriota Vinícius le falte algo para triunfar en el Real Madrid, asegurando que tiene "una calidad y una velocidad fuera de lo normal".



"No me parece que le falte algo, tiene una calidad impresionante y una velocidad fuera de lo normal. La competencia en el Real Madrid siempre es muy grande. Un chico con 20 años es muy joven aun. Tiene un futuro prometedor por delante", declaró el embajador global de los patrocinios de fútbol de Banco Santander durante el Santander Media House celebrado en Sao Paulo (Brasil) con motivo de la final de la Copa Libertadores.



El estadio de Maracaná acoge este sábado (21.00 hora peninsular española) la final de la Copa CONMEBOL Libertadores 2020 entre los brasileños Palmeiras y Santos, que fue aplazada en mayo del año pasado por la pandemia de coronavirus. "Me gustaría haber ganado la Libertadores con Cruzeiro o Corinthians, y con Real Madrid o con Inter la 'Champions'", confesó el brasileño.



Durante la conferencia, en la que compareció junto a la leyenda de Palmeiras Marcos Roberto Silveira Reis y el histórico de Santos Leonardo Bastos, el astro brasileño confesó que le queda la 'espinita' de no haber podido ganar los grandes torneos de Europa y Sudamérica. "Me faltaron la Libertadores y la 'Champions League'. He participado en las dos, son dos competiciones increíbles. Pocos lograron todos los títulos", manifestó.



"Daría la mano izquierda y la derecha por tener esos títulos. Son las dos mayores competiciones de los continentes, pero sí veo diferencia en la pasión. El hincha sudamericano es más visceral, el europeo es mucho más moderado en sus celebraciones. La importancia de la competición es prácticamente igual", continuó.



También se mostró muy partidario del formato de final a partido único, pero no quiso decantarse por un favorito. "Me gusta mucho el formato de final única, que se utiliza en 'Champions' desde hace mucho tiempo. Es un formato justo para los equipos y la afición. Como no estoy emocionalmente involucrado podría dar mi opinión, pero es un clásico histórico del campeonato paulista y no veo un favorito. Las posibilidades están muy abiertas", señaló.



Además, confesó que le "encantaría" ver a los clubes mexicanos y norteamericanos en la Copa Libertadores, lo que sería "un paso importante". "Es verdad que las distancias serían mayores, pero agrega mucho valor a la competición", explicó.



Por otra parte, tampoco se decantó por un favorito claro para la Liga de Campeones 2020-21. "Aun está en fases eliminatorias, es temprano para hablar de favoritos. Bayern, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, el PSG de Neymar... Más adelante se podrá hablar de favoritos. Me parece que el Bayern de Múnich tiene una leve ventaja por lo que viene demostrando", apuntó.



"LOS DIRIGENTES CEDEN MUCHAS VECES A LA PRESIÓN POPULAR"



En otro orden de cosas, reconoció que quiere establecer un trabajo fuerte en las categorías inferiores del Real Valladolid. "Es impresionante el trabajo que hacen los clubes en la base en Brasil. Debe mejorarse ese trabajo de la base a la profesionalización. Muchas veces tienes un entrenador que no tiene el coraje de poner a un chico joven en el equipo. Busco hacer eso para el Valladolid, quiero conseguir una base fuerte y que se lleve al primer equipo. Hay que tener un entrenador valiente para que los 'tire a los leones'", confesó.



También se mostró satisfecho con la labor de Sergio González al frente del equipo blanquivioleta. "Creo mucho en la planificación, en el trabajo que el entrenador realiza. Empezamos el campeonato muy mal, con muchos cambios y jugadores nuevos. La adaptación requiere un tiempo, esa presión viene más de la afición que de los directivos, y estos ceden muchas veces ante la presión popular. Espero no tener que hacer ese tipo de cambios, porque no soluciona nada y trae una pérdida económica al club", expresó.



Por último, en cuanto a la aparición del sistema de videoarbitraje, Ronaldo explicó que traerá más justicia y que no se darán situaciones "como el gol de Maradona con la mano". "Esa justicia en la interpretación va a mejorar aun, pero no olvidemos que el fútbol es un entretenimiento. Al fútbol le tiene que acompañar la modernidad", manifestó.