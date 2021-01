Fútbol.- Rivaldo: "Fue un error no vender a Messi cuando tenía contrato"

11/11/2019 El exjugador de fútbol y embajador de Betfair Rivaldo DEPORTES BETFAIR



BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)



El exjugador del FC Barcelona Rivaldo ha asegurado que fue un "error" no vender a Leo Messi el pasado verano a tenor del mal estado económico del club blaugrana, y por ello también cree que sería una buena venta la de su compatriota Philippe Coutinho.



"La anterior Directiva cometió un error no vendiendo a Messi cuando aún tenía contrato. Pudieron hacer algo parecido a lo que el Real Madrid hizo con Cristiano Ronaldo cuando lo vendió y sacó unos 100 millones de euros", valoró Rivaldo, embajador de Betfair.



En este sentido, cree que ahora la marcha de Messi "parece inevitable", y gratis. "Es muy doloroso ver cómo un jugador de tantísimo talento se va a marchar del Barcelona gratis cuando el club está atravesando tantísimos problemas económicos", añadió.



De ahí que, por esa mala situación financiera, crea que Philippe Coutinho pueda ser una "buena venta". "Con la salida de Coutinho el Barcelona se quedaría con Dembélé y Griezmann, que pueden ayudar a garantizar el futuro. Además, Coutinho tiene un buen cartel en Inglaterra y en España no le han ido bien las cosas", aportó.



Por otro lado, cree que Riqui Puig recuerda al primer Xavi Hernández. "Me gusta ver cómo está empezando a darle más protagonismo. El chaval está demostrando que vale, que tiene una gran personalidad. A mí me recuerda al primer Xavi que empezó a despuntar en el Barcelona cuando yo formaba parte de la plantilla", rememoró.



"Seguramente los dos, Pedri y Riqui Puig, sean el futuro del Barcelona en estos tiempos en los que la plantilla se va a reformular. Será importante que la transición sea positiva para seguir ganando títulos", auguró.