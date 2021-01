Fútbol.- Arribas, Chust y Blanco completan una convocatoria del Real Madrid sin Ramos

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Los futbolistas del filial Sergio Arribas, Víctor Chust y Antonio Blanco han entrado en la lista de convocados del Real Madrid para el encuentro de LaLiga Santander de este sábado ante el Levante UD en el Alfredo di Stéfano (16.15 horas), en el que todavía no estará el capitán Sergio Ramos.



El central andaluz arrastra molestias en la rodilla y el segundo entrenador blanco, David Bettoni, responsable del equipo ante la ausencia de Zinédine Zidane por su positivo por coronavirus, ya confirmó que no arriesgarían con él, como tampoco con el lateral Dani Carvajal, aquejado de dolores en el muslo.



Ambos trabajaron junto a Lucas Vázquez, con molestias en el psoas, en el interior de las instalaciones este viernes. Ninguno de los tres estará disponible, como tampoco el delantero Rodrygo Goes y el centrocampista Fede Valverde, que continúan con sus procesos de recuperación, ni Nacho, aislado en su domicilio como consecuencia de su positivo por COVID-19.



El preparador madridista ha optado por echar mano del filial y ha completado la convocatoria con el defensa Víctor Chust y los centrocampistas Sergio Arribas y Antonio Blanco.



De esta manera, la lista de 20 jugadores la forman Courtois, Lunin, Altube; Militão, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy, Chust; Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco; Hazard, Benzema, Asensio, Vinícius y Mariano.