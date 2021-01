Fútbol.- Álvaro Cervera: "El Atlético es el equipo más fuerte, el más fiable"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, se deshizo en elogios con el Atlético de Madrid, su rival este domingo en el Ramón de Carranza, con motivo de la jornada 21 en la Liga Santander, al afirmar que se trata del "equipo más fuerte" de toda la competición, por algo es el "líder" y el "más fiable", algo que intentarán contrarrestar.



"La semana empezó mal porque veníamos de perder 3-0 en Sevilla en un partido sin ninguna posibilidad. Ha ido avanzando y bien, y ya estamos pensando en el Atleti, el líder, el equipo más fuerte de todos, el más fiable, el que menos goles recibe... Estamos intentando analizar y ver las cosas que hacen mal, si es que hacen mal alguna. Y entrenando para afrontar el partido con garantías para tener nuestras posibilidades que es lo que hacemos siempre", indicó Cervera en rueda de prensa.



"Ellos juegan con tres atrás, el lateral derecho es carrilero y el izquierdo es un extremo-carrilero. Han cambiado, pero es asimétrico. No tiene una estructura clara, meten tres en medio y dos delanteros. Se hacen fuertes por dentro y por fuera tienen un solo jugador, pero con Llorente acaba cayendo al extremo. Lo tienen bien estudiado y lo hacen muy bien. Intentaremos poder frenarlos. Tienen mucho peligro", analizó Cervera ante los medios.



Preguntado por Ivan Saponjic, cedido precisamente por los colchoneros, el técnico del Cádiz dijo que es "un jugador grande, buen rematador". "Hace cosas de delantero bueno. Lo tenemos que ver en campo grande porque entrenando son cosas reducidas, pero hace cosas que sorprende de delantero que sabe su oficio. Igual es más de posición más que de chispa. El tema de contar con él o no estamos esperando qué situación aparece", dijo sobre su posible debut.



Además, Cervera explicó que le "gustaría ver" a un equipo que "compita bien". "Queremos que se vea un equipo formado, que compite bien y que haga más daño del que hace. Sabemos que defendemos bien, los jugadores saben lo que hay que hacer, pero hay que hacer un poco más de daño. Sabemos qué equipo somos, ya sea a balón parado o con menos toque. Tenemos que acercarnos al área contraria", añadió.



En otras cuestiones, Cervera se refirió a Marc Baró. "Estamos intentando que se afiance con nosotros. Sabe lo que tiene que mejorar. Hacia adelante va muy bien, tiene mucha pegada, mucha potencia, buen toque de balón, le pega bien. Centra muy bien, pero es lateral izquierdo, no extremo izquierdo. Le vendría bien la posición de carrilero, pero es lateral izquierdo", dijo.



"Le pido primero defender y luego atacar cuando se pueda. Si mejora esa condición, que creo que es la más fácil de mejorar, tiene mucho futuro. Lo primero que se necesita de un lateral es que cubra bien su banda y tiene todas las condiciones", sentenció el preparador cadista.