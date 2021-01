Fiscalía Ecuador abre investigación contra Ministro Salud por vacunación COVID-19

IMAGEN DE ARCHIVO. Personas caminan en momentos en que la ciudad permite la reapertura de negocios en medio del brote de coronavirus, en Guayaquil, Ecuador. Mayo 20, 2020. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

QUITO, 29 ene (Reuters) - La Fiscalía de Ecuador dijo el viernes que abrió una investigación contra el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por un supuesto tráfico de influencias en el proceso de vacunación, una acusación que el funcionario ha negado.

La Asamblea Nacional pidió esta semana al presidente Lenín Moreno que destituya a Zevallos por "un mal manejo de la pandemia y un deficiente proceso de vacunación", en medio de denuncias de que habría participado en la inoculación en un centro de ancianos privado, donde residía su madre.

"La Fiscalía abrió una investigación previa contra el ministro de Salud, Juan Carlos Z., por un presunto delito de tráfico de influencias en el proceso de distribución de vacunas para Covid-19", dijo la fiscalía en su cuenta de Twitter.

"Esta investigación se abre tras las denuncias presentadas (...) y en atención al pedido efectuado por la Asamblea de Ecuador", agregó sin emitir mayores detalles.

Moreno aún no se pronuncia sobre el pedido de destitución del ministro.

Ecuador recibió la semana pasada las primeras 8.000 dosis de la vacuna de Pfizer y comenzó con un plan piloto para inmunizar a personal médico de hospitales públicos que atienden pacientes con coronavirus y a ancianos en centros de cuidado.

"Si alguien desearía que dentro de este proceso hubiera dejado fuera a mi madre o a cualquier otra persona, debo decirle que difiero, con todo respeto, con ese criterio", dijo Zevallos esta semana en un informe grabado distribuido por la oficina de prensa del ministerio.

"No cuenten conmigo para salir corriendo por la puerta de atrás, no hemos terminado este trabajo y no es momento de bajar la guardia, seguimos perdiendo gente por esta terrible enfermedad", agregó.

El Ministerio de Salud no se pronunció de inmediato sobre la investigación de la fiscalía.

El Gobierno espera completar en febrero unas 86.000 dosis de Pfizer de un lote total de 2 millones que compró a la farmacéutica. Ecuador aprobó también el uso de la vacuna de AstraZeneca.

La nación andina superó los 10.000 muertes por COVID-19 y registró 246.000 contagios, según datos oficiales publicados el jueves. El Gobierno también incluye en la data a otros 4.679 fallecidos probables por la enfermedad.

Ecuador espera inmunizar a 9 millones de personas hasta octubre de este año.

(Reporte de Alexandra Valencia, Editado por Juana Casas)