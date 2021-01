Exilio cubano pide a Biden sanciones para ministro de Cultura en la isla

Fotografías de manifestaciones sobre la represión cubana desplegadas sobre una mesa durante una conferencia de prensa del exilio cubano, hoy en Miami, Florida (EE. UU). EFE/Giorgio Viera

Miami, 28 ene (EFE).- Miembros del exilio cubano pidieron este jueves al presidente de EE.UU., Joe Biden, sanciones individuales para el ministro de Cultura en Cuba, Alpidio Alonso, tras el fuerte intercambio físico que mantuvo con un grupo de activistas y artistas independientes en la isla.

En una rueda de prensa en Miami, Los miembros del exilio cubano pidieron sanciones individuales no solo para el ministro Alonso, sino también para el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, además de a funcionarios del Ministerio del Interior que fueron parte de la confrontación, la cual acabó con artistas detenidos e introducidos en un coche patrulla y un autobús, según testigos.

El dirigente del Directorio Democrático de Cuba, Orlando Gutiérrez, pidió "sanciones a los represores en Cuba" tras lo ocurrido el miércoles frente a la sede en La Habana del Ministerio de Cultura, en la que Alonso mantuvo un violento cruce con los concentrados, a uno de los cuales le dio un manotazo al teléfono con el que grababa.

En declaraciones a Efe, Gutiérrez calificó de "barbarie" en pleno siglo XXI que a algunas de las mujeres detenidas por las autoridades cubanas se les hiciera "un registro vaginal" para buscar cámaras y grabadoras, tal como han denunciado opositores en la isla.

El dirigente señaló que dentro de la comunidad de exiliados y a lo largo de más de 60 años han percibido que en el transcurso de las administraciones dominadas por el Partido Demócrata en Estados Unidos el Gobierno en la isla "hace una prueba de poder".

Puso de relieve que ante el enorme descontento de la población el "régimen cubano lo resuelve con represión" y en ese sentido recordó a la nueva Administración en la Casa Blanca que el ejecutivo en Cuba "solo entiende un lenguaje de firmeza".

"Si no se manda mensaje claro van a matar a alguien", alertó Gutiérrez.

Los representantes del exilio cubano pidieron a la Administración del demócrata Joe Biden "firmeza frente al régimen en Cuba" y que "bajo ningún concepto se anule ninguna sanción" impuesta a la isla.

Recordaron que las leyes facultan a Biden para la implementación de sanciones específicas y al mismo tiempo le pidieron desestimar la solicitud del congresista demócrata por Massachusetts James P. McGovern, presidente del Comité de Reglas de la Cámara, quien en una carta al presidente sugiere que "se restablezca y repare las relaciones entre Estados Unidos y Cuba".

Los exiliados recordaron que los actos de repudio durante el éxodo del Mariel contra los cubanos que en la década de 1980 se querían marchar del país, los arrestos masivos en la llamada "Primavera Negra" de marzo de 2003, o la "misteriosa" muerte del opositor Oswaldo Payá constituyen "un historial delictivo demasiado extenso para ignorar".

Saludaron por lo pronto la "prudente y racional" exposición que hizo hace poco en el Senado federal Antony Blinken, el nominado para ejercer como Secretario de Estado de Estados Unidos, y donde abordó la situación de Cuba y Venezuela.

"No van a haber elecciones libres en Venezuela ni en Nicaragua hasta que no las haya en Cuba", recalcó Gutiérrez.

Poco antes de las elecciones del pasado 3 de noviembre, en la que salió vencedor Biden, miembros de la comunidad cubana y venezolana realizaron una caravana de vehículos a favor del entonces presidente Donald Trump para advertir del "riesgo de que las ideas comunistas y socialistas se implanten en el poder" de Estados Unidos.