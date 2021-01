Estados Unidos.- La app Ronbinhood desbloquea las compras de GameStop de forma "limitada"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La plataforma de negociación de acciones Robinhood, una de las aplicaciones más populares entre los inversores particulares en Estados Unidos y la herramienta favorita de los usuarios de WallStreetBets para ejecutar sus órdenes de compra de títulos de GameStop, ha dado parcialmente marcha atrás en su decisión de restringir la operativa con los títulos de la cadena de videojuegos, así como con otros valores, aunque ha subrayado que solo permitirá compras "limitadas".



"A partir de mañana (este viernes), planeamos permitir compras limitadas de estos valores. Continuaremos monitoreando la situación y es posible que hagamos los ajustes necesarios", anunciaba el broker horas después de haber bloqueado las compras de una serie de acciones especialmente volátiles en las últimas sesiones, además de haber ampliado los márgenes fijados para negociar determinados valores.



En respuesta a la volatilidad desatada en Wall Street en las últimas sesiones por la revuelta que ha protagonizado una multitud de inversores minoristas organizados a través de WallStreetBets frente a grandes fondos bajistas, Robinhood decidió este jueves restringir las operaciones con títulos de American Airlines (AAL), BlackBerry (BB), Best Buy (BBY), Castor Maritime (CTRM), Express (EXPR), KOSS Corporation (KOSS), Naked Brand (NAKD), Nokia (NOK), Sundial Growers (SNDL), Tootsie Roll (TR) y Trivago (TRVG), permitiendo únicamente cerrar posiciones.



La decisión del broker online desató la ira entre los inversores minoristas, llegando un grupo a presentar una demanda contra Robinhood por presunta manipulación del mercado, así como entre políticos de distinto signo, después de que la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez reclamase una investigación de las razones de Robinhood para bloquear las cuentas de los inversores particulares "cuando los hedge funds pueden negociar libremente con las acciones como mejor les parezca", propuesta que recibió públicamente el apoyo inesperado del senador republicano Ted Cruz.



De hecho, el presidente entrante del Comité de Banca del Senado de EEUU, el demócrata Sherrod Brown, anunciaba ayer la próxima celebración de una audiencia en la Cámara para abordar la situación de Wall Street y la implementación de las reglas por parte de la Comisión de Valores (SEC) y el Congreso.



"La gente de Wall Street solo se preocupa por las reglas cuando son ellos los que se ven perjudicados. Los trabajadores estadounidenses saben desde hace años que el sistema de Wall Street no funciona; han estado pagando el precio. Es hora de que la SEC y el Congreso hagan que la economía funcione para todos, no solo para Wall Street", anunció.



Vladimir Tenev, cofundador de Robinhood, aseguraba en la tarde de ayer que la decisión de la app de restringir las operaciones en estos valores respondía a las obligaciones financieras de la plataforma como firma de corretaje, incluidos los requisitos de capital neto fijados por la SEC y los depósitos de la cámara de compensación. "Algunos de estos requisitos fluctúan según la volatilidad de los mercados y pueden ser sustanciales en el entorno actual", explicó.



"Estos requisitos existen para proteger a los inversores y los mercados, y asumimos nuestra responsabilidad de cumplirlos con seriedad, incluso a través de las medidas que hemos tomado. Para ser claros, esta decisión no se tomó en la dirección de ningún 'market maker' ni de otros participantes del mercado", señaló el empresario, advirtiendo de que Robinhood no puede controlar la propagación ultrarrápida de información y desinformación que tiene lugar en las redes sociales.



Por otro lado, según indicaron fuentes conocedoras a 'Financial Times', el broker se vio impelido a buscar el apoyo de bancos inversores, entre los que estarían JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays y Wells Fargo, para asegurarse el acceso a alrededor de 1.000 millones de dólares (825 millones de euros) en facilidades de crédito para reforzar su posición financiera en medio de las turbulencias.



En este sentido, desde la plataforma destacaron que esta inyección de fondos representaba "un fuerte signo de confianza".