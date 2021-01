El mexicano Lainez, positivo por coronavirus

El delantero mexicano del Betis, Diego Lainez (i). EFE/Raúl Caro Cadenas/Archivo

Sevilla, 29 ene (EFE).- El extremo mexicano del Betis Diego Lainez ha dado positivo por COVID-19, en los test rutinarios de control realizados a la plantilla tras el último partido de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, informó en la noche de este viernes el club sevillano.

El contagio de Lainez fue detectado este jueves en una prueba y confirmado este viernes con una nueva PCR, explicó el club verdiblanco, por lo que el internacional mexicano se perderá al menos los dos siguientes partidos de Liga (Osasuna y Barcelona) y el de los cuartos de final de la Copa del próximo jueves ante el Athletic Bilbao.

El jugador de Villahermosa (Tabasco), que se había ganado un puesto de titular en el equipo del chileno Manuel Pellegrini en los últimos partidos, se encuentra "con buen estado de salud, aislado en su domicilio y siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, LaLiga y el propio club en este tipo de casos", precisó el Betis.

"El test realizado el jueves arrojó un resultado no concluyente, por lo que hoy (este viernes) el futbolista mexicano ha sido sometido a nuevas pruebas que han confirmado el positivo en COVID-19", añadió la entidad verdiblanca.

Diego Lainez no se ejercitó este viernes con el resto de sus compañeros tras informar a medianoche del jueves en su cuenta de Instagram de que había dado positivo por COVID-19, aunque posteriormente borró el mensaje.

En su mensaje inicial en las redes, el mexicano aseguró que estaba "bien, aislado y en casa, con síntomas leves", aunque "triste por el momento en el que llega y por no poder estar con el equipo".

Con él ya son doce los jugadores béticos que han dado positivo por coronavirus, pues, desde el pasado mayo y por orden cronológico, también lo contrajeron antes el meta Joel Robles, Juanmi Jiménez, Alfonso Pedraza -cedido entonces por el Villarreal-, Loren Morón, el francés Nabil Fekir, el luso William Carvalho, el argelino Aïssa Mandi, Álex Moreno, el mexicano Andrés Guardado, Joaquín Sánchez y Martín Montoya.