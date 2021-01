El Granada logra el mayor triunfo como visitante de su historia en la Copa

El centrocampista del Granada José Antonio Puertas (d) pelea un balón con el defensa del Navalcarnero Alex Alonso, durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey que se disputó en el Estadio Municipal Mariano González . EFE/JuanJo Martín

Granada, 29 ene (EFE).- La victoria lograda por el Granada este jueves ante el Navalcarnero (0-6) en la Copa del Rey es la mayor conseguida a domicilio por el equipo rojiblanco en toda su historia en esta competición y le ha servido para alcanzar por segunda vez consecutiva los cuartos de final, algo que no ocurría desde hace casi medio siglo.

El holgado triunfo ante el Navalcarnero es, además, el más abultado del Granada en toda su historia en cualquier competición de élite, ya que a lo largo de sus noventa años de vida alcanzó otras victorias con más diferencia de goles pero nunca en Copa, Primera o Segunda División.

Además, el cuadro andaluz no llegaba dos cursos seguidos a los cuartos de final de la Copa como ha logrado ahora desde hace casi medio siglo, ya que la última vez que lo consiguió fue en las campañas disputadas entre los años 1972 y 1974.

El Granada ha ganado esta temporada los cuatro partidos de Copa jugados, ya que antes de vencer al Navalcarnero en los octavos de final hizo lo propio en los cruces previos ante el Málaga (1-2), la Cultural Leonesa (1-2) y el San Juan (0-2).

Esta racha en la Copa a domicilio iguala la de la pasada temporada, cuando también enlazó cuatro partidos ganados seguidos fuera al superar al Badajoz (2-3), el Badalona (1-3), el Tamaraceite (0-1) y el Hospitalet (2-3).

El equipo dirigido por Diego Martínez ha ganado diez de los once partidos más recientes jugados en la competición copera, ya que a los ocho citados hay que unir los triunfos en casa ante el Valencia (2-1) y el Athletic Club (2-1), mientras que sólo cedió ante el propio Athletic Club (1-0) en el partido de ida de las semifinales de la pasada campaña.

El Granada, situado en la séptima posición de LaLiga Santander, es uno de los cuatro equipos españoles, junto al Barcelona, el Sevilla y el Villarreal, que sigue vivo en tres competiciones porque además de llegar a los cuartos de final de la Copa, en febrero disputará ante el Nápoles italiano los dieciseisavos de final de la Liga Europa.