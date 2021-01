EEUU.- La SEC investigará las restricciones de ciertos brókeres para operar con acciones de GameStop

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación sobre la decisión de varios brókeres, entre ellos Robinhood, de restringir la operativa con ciertas acciones, como GameStop o AMC.



La SEC ha publicado este viernes un comunicado sobre la volatilidad registrada en los mercados de valores de Estados Unidos durante esta semana. En concreto, el regulador ha asegurado estar "vigilando de cerca" la volatilidad extrema de ciertas acciones en los últimos días.



"La Comisión revisará atentamente las acciones adoptadas por entidades reguladas que puedan poner en desventaja a los inversores o inhibir indebidamente su capacidad de operar con ciertas acciones", ha explicado el organismo.



"Nuestra infraestructura de mercado clave ha demostrado ser resiliente durante el peso de los extraordinarios volúmenes operativos de esta semana. No obstante, la extrema volatilidad en el precio de las acciones tiene el potencial de exponer a los inversores a pérdidas rápidas y severas y de socavar la confianza del mercado", ha alertado.



Por segunda vez esta semana, la SEC ha recordado que está trabajando para "proteger a los inversores y mantener mercados justos, ordenados y eficientes". No obstante, pese a estas advertencias, el regulador financiero también ha alertado de que está comprobando que todas las entidades reguladas han cumplido con sus "obligaciones" de proteger a los inversores.



Pese a que investigará las acciones de los brókeres, la SEC también ha afirmado que actuará para proteger a los inversores minoristas "cuando los hechos demuestren actividad bursátil abusiva o manipuladora que esté prohibida por las leyes federales".



SENADO ESTADOUNIDENSE.



En respuesta a la volatilidad desatada en Wall Street en las últimas sesiones por la revuelta que ha protagonizado una multitud de inversores minoristas organizados a través del subforo de Reddit, llamado WallStreetBets, frente a grandes fondos bajistas, Robinhood decidió el jueves restringir las operaciones con títulos de American Airlines (AAL), BlackBerry (BB), Best Buy (BBY), Castor Maritime (CTRM), Express (EXPR), KOSS Corporation (KOSS), Naked Brand (NAKD), Nokia (NOK), Sundial Growers (SNDL), Tootsie Roll (TR) y Trivago (TRVG), permitiendo únicamente cerrar posiciones.



La decisión del bróker online desató la ira entre los inversores minoristas, llegando un grupo a presentar una demanda contra Robinhood por presunta manipulación del mercado, así como entre políticos de distinto signo, después de que la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez reclamase una investigación de las razones de Robinhood para bloquear las cuentas de los inversores particulares "cuando los 'hedge funds' pueden negociar libremente con las acciones como mejor les parezca", propuesta que recibió públicamente el apoyo inesperado del senador republicano Ted Cruz.



De hecho, el presidente entrante del Comité de Banca del Senado de EEUU, el demócrata Sherrod Brown, anunció la próxima celebración de una comparecencia en la Cámara para abordar la situación de Wall Street y la implementación de las reglas por parte de SEC y el Congreso.