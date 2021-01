Economía.- Moody's valora en 3.300 millones la oferta de Ecopetrol sobre el 51% de ISA en manos del Estado colombiano

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La calificadora de riesgos Moody's ha valorado en 4.000 millones de dólares (3.295 millones de euros) la oferta de Ecopetrol para adquirir el 51% de la participación de Colombia en el accionariado de Interconexión Eléctrica (ISA).



Según ha detallado la firma en un comunicado, la partida se basa en los precios del mercado y las prácticas de evaluación, ya que ISA es una empresa cotizada en bolsa a pesar de la participación que el Gobierno mantiene en la empresa.



El Gobierno colombiano tiene una participación mayoritaria en Ecopetrol (88,5%), que es la mayor petrolera del país, y en ISA (51,4%), que opera en los sectores eléctrico, telecomunicaciones y vías. En caso de cumplirse la operación, el Estado colombiano mantendría el control de ambas empresas a través de la participación de al menos el 80% en Ecopetrol.



Ecopetrol detalló en su oferta que la operación se realizaría mediante un contrato entre la empresa y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De este modo, no sería necesario realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a los accionistas de ISA, en la medida que el Estado continuaría siendo el beneficiario real de las acciones de ISA y mantendría el control sobre las mismas.



Por su parte, ISA indicó que el progreso de la operación dependerá de las decisiones que tome el Gobierno al respecto en las próximas semanas o meses.



Moody's ha valorado la operación es positiva para el crédito de Ecopetrol, ya que el resultado bruto de explotación (Ebitda) generado en las áreas de negocio de ISA es más estable que en el sector del petróleo y el gas, lo que aumentaría la visibilidad del flujo de caja de la petrolera. La agencia considera que, una vez completada la transacción, ISA contribuirá con entre el 15% y el 20% del Ebitda consolidado de Ecopetrol.



Además, la agencia ha destacado la diversificación del negocio de ISA, que actualmente opera en Colombia, Brasil, Perú y Chile, lo que reduciría el riesgo para Ecopetrol de la concentración geográfica. Por otro lado, Moody's ha afirmado que la estructura de Ecopetrol no cambiaría de manera material en caso de materializarse la adquisición.



La calificadora entiende que las estrategias comerciales no cambiarán de manera material, por lo que sus respectivos equipos de gestión, políticas de dividendos y planes de inversión se mantendrán "prácticamente sin cambios".



La oferta de Ecopetrol se enmarca en la decisión del Gobierno de Iván Duque de vender parte de su participación en ISA con el objetivo de rebajar la carga fiscal del país. Entre otros oferentes, se encuentra el Grupo Energía de Bogotá, que también ha ratificado su interés para adquirir acciones del Estado en la compañía.