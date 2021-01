Dinamarca y Suecia pelearán por el oro. EFE/EPA/KHALED ELFIQI

Madrid, 29 ene (EFE).- Las selecciones de Dinamarca, vigente campeona del mundo, y de Suecia, que veinte años después volverá a pelear por el oro universal, disputarán la gran final del Mundial de Egipto, tras imponerse este viernes a España (33-35) y Francia (26-32), respectivamente.

Dos triunfos, que llegaron desde la pizarra, ya que tanto el técnico danés Nikolaj Jacobsen, como el seleccionador sueco, el noruego Glenn Solberg, ganaron la partida a sus homónimos españoles y franceses.

Pese a que Dinamarca acostumbra a usar con frecuencia el ataque con siete jugadores de campo, nunca, como ocurrió este viernes ante España, lo había utilizado desde el primer instante del partido.

Una arriesga apuesta que no pudo salir mejor al conjunto danés, que superó, de partida, a una defensa española que nunca llegó a alcanzar su nivel habitual.

Circunstancia que no impidió que España, de la mano de unos extraordinarios Dani y Alex Dujshebaev, llegar a los últimos segundos con la posibilidad de empatar el marcador.

Pero el lanzamiento del pivote Rubén Marchán, otro de los destacados junto con Adrià Figueras, botó sobre la línea tras tocar en el larguero, condenando a los "Hispanos" a una derrota (33-35) que sólo le permitirá pelear por la medalla de bronce.

Todo lo contrario que al conjunto danés, que tendrá la posibilidad de revalidar el título que conquistó hace dos años en el Mundial de Alemania y Dinamarca.

Para ello, la selección danesa, en la que una vez más volvió a jugar un papel fundamental el lateral Mikkel Hansen, autor de doce dianas, tendrá que derrotar el próximo domingo a Suecia, que selló le billete para la última ronda, tras vence este viernes por 26-32 a Francia.

Una victoria que dejó al descubierto las carencias de un equipo francés, que volvió a ser víctima de los mismos problemas, la portería y la falta de un director de juego, que ya condenaron a los galos a caer eliminados a la primeras de cambio en el Campeonato de Europa.

Ni Vincent Gerard, que cerró el choque con una sola parada, ni Yann Genty, que sumó tres, fueron capaces de dar a la portería francesa la consistencia necesaria para poder pelear por el triunfo.

Un problema al que se unió las incapacidad de Kentin Mahe de dotar del más mínimo sentido al juego ofensivo del equipo francés, que acabó reducido a la arremetidas de Nedim Remili.

Todo lo contrario que Suecia, que no sólo contó con un efectivo Andreas Palicka en la portería, sino que siempre tuvo claro qué hacer sobre la pista bajo la inteligente dirección de Jim Gottfridsson.

Si en la primera parte el central sueco encontró siempre la fórmula para hacer llegar en ventaja el balón a sus laterales, en la segunda abrió el juego para que los extremos Daniel Pettersson y Hampus Wanne, que tan sólo erraron tres de los diecinueve lanzamientos que intentaron, acabaran por desarbolar al conjunto francés.

Un brillante juego coral que permitió a Suecia, que se proclamó precisamente campeona del mundo por última vez en el Mundial disputado en Egipto en 1999, regresar a una final universal, que no disputaba desde hace veinte años, cuando cayó en 2001 en París ante Francia.

Por su parte, la selecciones de España, ganadora de los dos últimos Europeos, y de Francia lucharán por el bronce, en un duelo en el que sí los "Hispanos" tendrán que superar la decepción de no estar en la final los "Experts", tendrán que superar el cansancio físico que le ha llevado a llegar exhausto a este tramo final del Mundial.

Javier Villanueva