Detienen a un rabino en Estados Unidos por participar en asalto al Capitolio

Seguidores de Donald Trump irrumpen durante unas protestas en el Capitolio de los Estados Unidos, el 6 de enero de 2021, en Washington (Estados Unidos). EFE/ WILL OLIVER/Archivo

Miami, 29 ene (EFE).- Michael Stepakoff, un rabino de Florida (EE.UU.), fue detenido este viernes por su participación en el asalto al Capitolio en Washington que perpetraron seguidores del expresidente Donald Trump el pasado 6 de enero.

Stepakoff, que es rabino de una sinagoga en la localidad de Palm Harbor, en el oeste de Florida, tuvo este viernes su primera comparecencia en una corte federal de Tampa (costa oeste de Florida) y quedó en libertad luego de que se le impusiera una fianza de 25.000 dólares.

En la audiencia, el magistrado Anthony Porcelli le ordenó que permanezca en Florida y le dijo que solo puede viajar a Washington para presentarse en la corte, además de tener que entregar su pasaporte y armas, si las tuviera.

El rabino, al frente de la Temple New Jerusalem, una sinagoga Mesiánica que se deriva del Cristianismo, se suma a por lo menos 17 floridanos que han sido arrestados por las autoridades federales a raíz de su participación en el asalto al Capitolio el día que el Congreso certificaba los votos del Colegio Electoral que daban la victoria al demócrata Joe Biden.

Los documentos de la corte incluyen fotografías de los registros hechos por las cámaras de seguridad en el interior del Congreso y en las que, según el FBI, dentro del grupo que ingresó al Congreso aparece Stepakoff con una gorra de color oscuro, como además lo han identificado en las imágenes allegados al acusado.

Según la acusación, el día de los hechos el propio rabino, abogado de profesión, publicó fotografías suyas en su cuenta de Facebook en las que aparece junto al grupo de simpatizantes del expresidente Trump delante de la fachada del Capitolio y con la misma gorra e indumentaria.

Asimismo, en la misma red social su esposa pidió oraciones por él y afirmó que se hallaba en el interior del Capitolio.

"Me envió un mensaje de texto en privado y dijo que estaba bien, pero que es muy peligroso donde está. Estaba dentro del Capitolio", señaló la mujer.

El abogado de Stepakoff, Rick Terrana, señaló en la audiencia que el acusado, un "ferviente republicano", se hallaba en Washington el 6 de enero por un viaje relacionado con su labor como rabino y decidió sumarse a la manifestación y al mitin que ese día ofreció Trump.

Stepakoff se encontraba entre los manifestantes pacíficos y "no hay nada que haya hecho que sea malo o criminal", agregó el abogado.

La semana pasada, Samuel Camargo fue arrestado también por su participación en el asalto al Capitolio y está acusado de entrada violenta y conducta desordenada.

Otros arrestados del sur de Florida vinculados con el asalto son Enrique Tarrio, el líder de los Proud Boys, Joe Biggs y Gabriel García, reclutador y miembros de ese grupo de ultraderecha, respectivamente, y Felipe Márquez.

Esta semana, el canal NBC News revisó transcripciones judiciales que revelan que Tarrio fue un "prolífico" informante de las fuerzas de seguridad federales y a nivel local tras ser arrestado en 2012, una aseveración que el hispano niega.