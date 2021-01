Cultura.- Darren Aronofsky dirigirá a Jared Leto en Adrift

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Más de 20 años después de haber rodado juntos la cinta de culto Réquiem por un sueño, Darren Aronofsky y Jared Leto volverán a trabajar juntos. El realizador dirigirá al actor en la cinta de terror Adrift.



Según Deadline, la película estará basada en un relato corto de Koji Suzuki, quien escribió The Ring. Aronofsky y Luke Dawson escribirán el guion. Fuentes cercanas a la producción aseguran que Leto propuso el proyecto y que él y Ludbrook intentaron hacerse con los derechos durante 10 años antes de presentarlos al productor Jason Blum y Aronofsky.



La historia se desarrolla en mar abierto, donde un barco de pesca descubre un yate abandonado con una extraña llamada de socorro. Un marinero acepta tomar el control del barco en solitario mientras es remolcado al puerto, pero pronto descubre por qué el resto de los miembros de su tripulación más experimentados lo llaman un barco fantasma.



La publicación señala que Adrift no será la próxima película de Aronofsky, que el próximo mes de marzo comenzará a rodar The Whale con Brendan Fraser. Por el momento se desconoce cuándo comenzará el rodaje de Adrift o su posible fecha de lanzamiento.



Por su parte, Leto tiene pendiente de estreno Morbius, cuyo lanzamiento ha sido aplazado varias veces por la pandemia de coronavirus. El filme llegará a los cines el 21 de enero de 2022. El intérprete aparecerá próximamente en Pequeños detalles junto a Denzel Washington y Rami Malek. Los fans también le verán Gucci (2021), una nueva cinta de Joker y Harley Quinn y Tron 3.